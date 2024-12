Ξεκίνησαν οι έρευνες για τα αίτια της πτώσης του αεροπλάνου Embraer 190 της εταιρείας Azerbaijan Airlines (AZAL) που συνετρίβη στην πόλη Άχταου του Καζακστάν.

Σχετική ανακοίνωση έχει κάνει και το υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν, το οποίο προσθέτει ότι ερευνητική ομάδα της χώρας θα συνεργαστεί με τις καζάκικες αρχές.

Μάλιστα, στο Καζακστάν βρίσκεται ήδη αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον υπουργό Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, αντισυνταγματάρχη Καμαλαντίν Χαϊντάροφ και τον υπουργό Ψηφιακής Ανάπτυξης και Μεταφορών, Ρασάντ Ναμπίγιεφ.

Η αυριανή ημέρα (26 Δεκεμβρίου) κηρύχθηκε ως ημέρα πένθους στο Αζερμπαϊτζάν.

Το αεροπλάνο που συνετρίβη στο Καζακστάν μετέφερε 67 άτομα, επιβάτες και πλήρωμα, ενώ 32 από αυτούς έχουν διασωθεί. Ωστόσο, ορισμένοι βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με το καζάκικο υπουργείο Μεταφορών, στο αεροπλάνο επέβαιναν 37 πολίτες από το Αζερμπαϊτζάν, έξι πολίτες από το Καζακστάν, τρεις πολίτες από το Κιργιστάν και 16 πολίτες από τη Ρωσία. Μάλιστα, στη δημοσιότητα έχουν δοθεί όλα τα ονόματα των επιβαινόντων και η αεροπορική εταιρεία έχει ενεργοποιήσει τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης για τις οικογένειες όσων βρίσκονταν στο μοιραίο αεροσκάφος.

Από την πλευρά της η εταιρεία Azerbaijan Airlines επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος ήταν ένα Embraer 190, το οποίο «έκανε αναγκαστική προσγείωση».

Η Azerbaijan Airlines ανέφερε αρχικά ότι το αεροσκάφος έπεσε σε ένα σμήνος πουλιών, προτού αποσύρει κατόπιν αυτήν τη πληροφορία.

Το αεροπλάνο έκανε κυκλικές κινήσεις πριν από τη συντριβή του, όπως φαίνεται και από την πορεία πτήσης του.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Flightradar24, που παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την κίνηση των αεροσκαφών, το Embraer 190 διέσχισε την Κασπία Θάλασσα, παρεκκλίνοντας της κανονικής του πορείας, προτού κάνει κύκλους πάνω από την περιοχή όπου κατέπεσε.

Το Κέντρο Τράπεζας Αίματος της περιοχής Μανγκιστάου του Καζακστάν στην Αχτάου ανακοίνωσε στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την ανάγκη για αιμοδοσία για τις ανάγκες των τραυματιών από το αεροπορικό δυστύχημα.

Πολίτες από την περιοχή έσπευσαν να δώσουν αίμα, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα. Σύμφωνα με το APA, σχεδόν 300 άτομα έσπευσαν στο Κέντρο Τράπεζας Αίματος.

Κάτοικοι της Αστάνα, πρωτεύουσας του Καζακστάν καταθέτουν λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων στην πρεσβεία του Αζερμπαϊτζάν.

Τη στιγμή της συντριβής του αεροπλάνου έχουν αποτυπώσει βίντεο που κυκλοφορούν σε διεθνή μέσα και στα social media.

