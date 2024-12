Κέιτ Μίντλετον: Συγκινημένη στη χριστουγεννιάτικη συναυλία στο Αβαείο – Το μήνυμα της

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον εμφανίστηκε συγκινημένη στην ετήσια χριστουγεννιάτικη συναυλία στο Αβαείο του Γουέστμινστερ στο Λονδίνο, στην οποία συμμετείχε μαζί με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και τα παιδιά τους.

Η εκδήλωση του Αβαείου μεταδόθηκε χθες παραμονή Χριστουγέννων ως μέρος ενός ειδικού προγράμματος με τίτλο «Royal Carols: Together At Christmas».

Στο τελευταίο τροπάριο, το Hark The Herald Angels Sing, η πριγκίπισσα δεν έκρυψε τη συγκίνησή της καθώς έφτανε στο τέλος η τελετή, έχοντας στα χέρια της ένα κερί.

Στην ετήσια συναυλία η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον εκφωνεί το χριστουγεννιάτικο μήνυμά της.

«Τα Χριστούγεννα είναι μια από τις αγαπημένες μου περιόδους του χρόνου. Είναι η εποχή για δώρα, γιρλάντες και τάρτες με μαρμελάδα φρούτων, αλλά είναι επίσης μια εποχή για να επιβραδύνουμε και να συλλογιστούμε τα βαθύτερα πράγματα που μας συνδέουν όλους», ανέφερε η πριγκίπισσα της Ουαλίας.

«Όταν σταματάμε και απομακρυνόμαστε από τις πιέσεις της καθημερινής ζωής, βρίσκουμε το χώρο να ζήσουμε τη ζωή μας με ανοιχτή καρδιά, με αγάπη, καλοσύνη και συγχώρεση, κάτι που αποτελεί μεγάλο μέρος του πνεύματος των Χριστουγέννων», πρόσθεσε.

«Η ιστορία της Γέννησης του Χριστού μας ενθαρρύνει να σκεφτούμε τις εμπειρίες και τα συναισθήματα των άλλων.

Αντανακλά επίσης τα δικά μας ευάλωτα σημεία και μας υπενθυμίζει τη σημασία του να δίνουμε και να δεχόμαστε ενσυναίσθηση, καθώς και το πόσο πολύ χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον παρά τις διαφορές μας. Πάνω απ’ όλα, μας ενθαρρύνει να στραφούμε στην αγάπη και όχι στον φόβο», αναφέρει στο μήνυμα η Κέιτ Μίντλετον.

Join us on @ITV and @ITVX for the Together at Christmas Carol Service at 7.30pm this evening.

This service reflects upon the importance of love and empathy, and how much we need each other, especially in the most difficult times of our lives. Thank you to everyone who has been a… pic.twitter.com/PGoTssHLAX

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 24, 2024