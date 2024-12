Η Καμπέρα βρίσκεται σε επαφή με τη Μόσχα αφού κυκλοφόρησε βίντεο που εικονίζει Αυστραλό, που πολεμούσε στην Ουκρανία ενάντια στη Ρωσία, μετά την αιχμαλώτισή του από άνδρες που μιλούν ρωσικά, δήλωσε σήμερα ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι, διαβεβαιώνοντας πως η κυβέρνησή του καταβάλλει προσπάθειες για να επιτευχθεί «θετικό αποτέλεσμα».

Το βίντεο, που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο προχθές Κυριακή, δείχνει τον άνδρα, με δεμένα τα χέρια, να χαστουκίζεται στο πρόσωπο από άνδρα που τον ανακρίνει στα ρωσικά.

Ο αιχμάλωτος — αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης επαλήθευσαν την ταυτότητά του — λέει πως ονομάζεται Όσκαρ Τζένκινς και είναι καθηγητής βιολογίας. Δηλώνει πως κατατάχτηκε στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις επειδή ήθελε να βοηθήσει την Ουκρανία.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

The Department of Foreign Affairs and Trade was aware Oscar Jenkins was missing in Ukraine weeks before his capture, it has been revealed, as an American comrade offers a glimpse into the Australian soldier’s character.https://t.co/MI6cvUDQHP

— Sky News Australia (@SkyNewsAust) December 24, 2024