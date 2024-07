Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι απέρριψε σήμερα τις επικρίσεις της Ρωσίας μετά τη σύλληψη ρωσικής καταγωγής ζευγαριού στο Μπρίσμπεϊν με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ της Μόσχας, ζητώντας από το Κρεμλίνο «να κάνει πίσω».

Ο Αλμπανέζι δήλωσε ότι η Ρωσία δεν έχει «καμία αξιοπιστία», κατηγορώντας τη Μόσχα ότι επιδίδεται «σε κατασκοπεία εδώ και σε όλο τον κόσμο» και ζητώντας της να «πάψει να παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων κυρίαρχων κρατών».

«Η Ρωσία μπορεί να λάβει το μήνυμα: κάντε πίσω», υπογράμμισε ο Αυστραλός πρωθυπουργός.

Με αυτό τον τρόπο ο Αλμπανέζι απαντούσε στις επικρίσεις της ρωσικής πρεσβείας στην Αυστραλία μετά τη χθεσινή ανακοίνωση της αυστραλιανής αστυνομίας ότι απαγγέλθηκαν κατηγορίες εναντίον μιας 40χρονης γυναίκας και του 62χρονου συζύγου της – κάτοχοι και οι δύο ρωσικών διαβατηρίων—για απόπειρα κατασκοπείας.

Two Russians have been detained in Australia on suspicion of espionage

The Korolyov couple had lived in Australia for over 10 years and had managed to obtain citizenship.

According to ABC, Kira Korolyova served in the Australian army for several years as an IT specialist and… pic.twitter.com/G9sU9f4mnY

