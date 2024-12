Sean «Diddy» Combs: Κυκλοφόρησε φωτογραφία που αγκαλιάζει την Κέιτ Μος κρατώντας ένα χάπι στο χέρι

Νέες, πιο σκανδαλώδεις πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σε σχέση με την υπόθεση του Sean «Diddy» Combs. Συγκεκριμένα, αυτή τη φορά μια φωτογραφία που κρατάει στην αγκαλιά του την Κείτ Μος και παράλληλα ένα χάπι, έχει προκαλέσει αρκετή συζήτηση στο διαδίκτυο.

Unearthed 1999 photo of Diddy with Kate Moss has the internet buzzing https://t.co/vhDbobrxuz pic.twitter.com/6fagHXSlrE

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 16, 2024