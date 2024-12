Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ και η «καταιγίδα» αντιδράσεων

Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Είναι η εκλεκτή του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για να υπηρετήσει ως η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Η επιλογή θα οριστικοποιηθεί όταν περάσει την ακρόαση και εγκριθεί ο διορισμός από τη Γερουσία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Γκιλφόιλ σημειώνοντας ότι είναι «για πολλά χρόνια στενή φίλη και σύμμαχος μου».

Εξηγώντας το σκεπτικό του για την επιλογή της ανέφερε ότι «η τεράστια εμπειρία της και ο ηγετικός ρόλος της στα θέματα δικαιοσύνης, στα μέσα ενημέρωσης και στην πολιτική μαζί με την οξυδέρκεια της την καθιστούν εξαιρετικά ικανή να εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ και να προστατεύσει τα συμφέροντά μας στο εξωτερικό. Είναι το ιδανικό πρόσωπο για την ενίσχυση των ισχυρών διμερών σχέσεων με την Ελλάδα, και για την προώθηση των συμφερόντων μας σε θέματα που εκτείνονται από την αμυντική συνεργασία έως την εμπορική και οικονομική καινοτομία».

I’m honored to accept President Trump’s nomination to serve as the next Ambassador to Greece and I look forward to earning the support of the U.S. Senate.

