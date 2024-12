Δεκάδες Σύροι μπήκαν στην κατοικία του έκπτωτου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, η οποία προηγουμένως είχε λεηλατηθεί, όπως μετέδωσε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Άνδρες, γυναίκες και παιδιά περιφέρονταν στο εξαώροφο κτίριο, στις σκάλες του οποίου υπήρχαν διασκορπισμένα έγγραφα.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, μια αίθουσα δεξιώσεων του προεδρικού μεγάρου κάηκε ολοσχερώς.

Ένας πίνακας που εικόνιζε τον Άσαντ ήταν πεσμένος στο πάτωμα, στην είσοδο του ισογείου.

Μετά την κατάληψη της Δαμασκού από τους αντάρτες, πολλές δεκάδες άνθρωποι ανέτρεψαν και κατέστρεψαν αγάλματα του Μπασάρ αλ Άσαντ και του πατέρα του, Χαφέζ, στο Χαλέπι, τη Χάμα, την Ντεράα και αλλού.

Watch: Inside the private residence of Syrian President Bashar al Assad hours after he fled the country.

