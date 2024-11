Οι σειρήνες ηχούν στο Κίεβο, πρωτεύουσα της Ουκρανίας, αφού αυξάνεται ο φόβος ότι θα υπάρξει χτύπημα από τη Ρωσία.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο ζήτησε από τους κατοίκους να μην υποτιμήσουν την προειδοποίηση έτσι ώστε να μην υπάρξουν θύματα σε περίπτωση ρωσικού πλήγματος.

Δείτε σχετικές αναρτήσεις στο Χ:

People take these warnings seriously now, expecting Russia to retaliate for ATACMS strikes. Still, our trust is in air defense 1/ pic.twitter.com/uWE9Z6FE7p

Kyiv is sheltering under air alerts. “Fast-moving objects in the air—likely ballistic missiles or jet drones.”

ΗΠΑ, Ελλάδα και Ισπανία έκλεισαν νωρίτερα τις πρεσβείες τους υπό τον φόβο ρωσικού χτυπήματος.

«Για λόγους προφύλαξης, η πρεσβεία θα παραμείνει κλειστή και οι υπάλληλοι της πρεσβείας έχουν λάβει οδηγίες να καταφύγουν στη θέση τους. Η πρεσβεία των ΗΠΑ συνιστά στους πολίτες των ΗΠΑ να είναι προετοιμασμένοι να καταφύγουν αμέσως σε περίπτωση που ανακοινωθεί αεροπορικός συναγερμός», ανέφερε η αμερικάνικη ανακοίνωση.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Ukraine: The U.S. Embassy in Kyiv received specific information of a potential significant air attack on Nov 20. The Embassy will be closed and recommends U.S. citizens be prepared to immediately shelter in the event an air alert is announced. https://t.co/ah0bpDfULK pic.twitter.com/m8cWXCXT2V

— Travel – State Dept (@TravelGov) November 20, 2024