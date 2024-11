Eν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων στον πόλεμο της Ουκρανίας η Ρωσία έχει ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή κινητών καταφυγίων βομβών που μπορούν να προστατεύσουν από μια ποικιλία απειλών, συμπεριλαμβανομένων των κρουστικών κυμάτων και της ακτινοβολίας από μια πυρηνική έκρηξη.

Υπενθυμίζεται ότι η ΗΠΑ ενέκριναν πρόσφατα την ανάπτυξη πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς ικανών να χτυπήσουν το ρωσικό έδαφος.

Η χρήση από την Ουκρανία πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς για επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και των συμμάχων τους, θα οδηγήσει «σε μια θεμελιωδώς νέα κατάσταση όσον αφορά την ανάμειξη των ΗΠΑ σε αυτήν τη σύγκρουση», ήταν το μήνυμα – προειδοποίηση του Κρεμλίνου.

Σε απάντηση, την Τρίτη, σηματοδοτώντας την 1.000ή ημέρα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε διάταγμα που επιτρέπει τη χρήση πυρηνικών όπλων εναντίον ενός μη πυρηνικού κράτους, εάν οι πυρηνικές δυνάμεις υποστηρίξουν τις ενέργειες της Μόσχας.

Όσον αφορά, ωστόσο, τις παραμέτρους για τη χρήση των πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία, στο διάταγμα επεκτείνεται η κατηγορία των κρατών και στρατιωτικών συμμαχιών στις οποίες η Μόσχα μπορεί να απαντήσει πυρηνικά.

Συγκεκριμένα ορίζεται ότι κάθε επιθετική ενέργεια από ένα μη πυρηνικό κράτος με τη συμμετοχή ή στήριξη χώρας με πυρηνικά, θα θεωρείται κοινή επίθεση στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Επιπρόσθετα μια πυρηνική «απάντηση» από τη Ρωσία είναι πιθανή:

– στην περίπτωση «κρίσιμης απειλής» για την ακεραιότητά της ακόμα και με χρήση συμβατικών όπλων

– στην περίπτωση επίθεση στη Λευκορωσία

– στην περίπτωση μαζικής επίθεσης με μαχητικά αεροσκάφη, πυραύλους κρουζ, drones ή άλλα αεροσκάφη και την παραβίαση των ρωσικών συνόρων.

Το ερευνητικό ινστιτούτο του υπουργείου έκτακτης ανάγκης δήλωσε ότι το καταφύγιο «KUB-M» μπορεί να προσφέρει προστασία για 48 ώρες από αυτούς και άλλους φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους.

Μεταξύ αυτών που απαρίθμησε ήταν: εκρήξεις και θραύσματα από συμβατικά όπλα, πτώση συντριμμιών από κτίρια, επικίνδυνες χημικές ουσίες και πυρκαγιές.

Το «KUB-M» μοιάζει με κοντέινερ και μπορεί να φιλοξενήσει έως και 54 άτομα.

Μπορεί εύκολα να μεταφερθεί σε φορτηγό και να συνδεθεί με τις παροχές νερού, ενώ μπορεί επίσης να αναπτυχθεί στον βόρειο μόνιμο πάγο της Ρωσίας.

Shelters for protection against nuclear explosion started production in Nizhny Novgorod Region

Dzerzhinsk has launched serial production of modular shelters “KUB-M” – the first in Russia. Each “KUB-M” can accommodate 54 people at a time, and when using additional modules – up to… pic.twitter.com/vfaM7Mh6KN

— NEXTA (@nexta_tv) November 19, 2024