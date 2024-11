Βίντεο της Sun εμφανίζει τον Ντέιβιντ Κόουτ να κάνει χρήση ναρκωτικών

Δεν έχει τέλος το σκάνδαλο γύρω από το όνομα του Ντέιβιντ Κόουτ.

Ο Άγγλος διαιτητής προκάλεσε σάλο και θύελλα αντιδράσεων όταν κυκλοφόρησε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται να βρίζει τον Γιούργκεν Κλοπ και τη Λίβερπουλ, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει έρευνα εις βάρος του και να τεθεί σε διαθεσιμότητα από την αγγλική ομοσπονδία.

Σήμερα ένα νέο βίντεο κυκλοφόρησε από την αγγλική Sun, στο οποίο ο Κόουτ φέρεται να κάνει χρήση ναρκωτικών (και συγκεκριμένα κοκαΐνης), ρουφώντας μια λευκή σκόνη.

Όπως τονίζει η δημοφιλής ιστοσελίδα, το βίντεο τραβήχτηκε στις 6 Ιουλίου, μια μέρα μετά τα προημιτελικά του Euro 2024 μεταξύ Ισπανίας και Γερμανίας, στο οποίο ο ρέφερι είχε οριστεί VAR.

Oh no, David Coote caught doing cocaine, he’s really is finished as a referee!

The video is apparently from the 2024 Euros where he was officiating 😳pic.twitter.com/OEnrTMtSu1

— Football Hub (@FootbalIhub) November 13, 2024