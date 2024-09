Ιστορικό ρεκόρ από την Μπρέντφορντ στην Πρέμιερ Λιγκ

Η Μπρέντφορντ φιλοξένησε σήμερα την Γουέστ Χαμ, στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της Πρέμιερ Λιγκ και οι «μέλισσες» κατάφεραν να γράψουν ιστορία στην μεγάλη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Η ομάδα του Τόμας Φρανκ πέτυχε ένα… ασυνήθιστο ρεκόρ καθώς είναι η μοναδική ομάδα στην ιστορία της Πρέμιερ που έχει πετύχει γκολ στο πρώτο λεπτό, σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια.

Φαντάζει απίστευτο αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό καθώς η Μπρέντφορντ σκόραρε και σήμερα κόντρα στα «σφυριά» με την… σέντρα, καθώς ο Μπεούμο ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ με το «καλημέρα» της αναμέτρησης και πιο συγκεκριμένα στο 32ο δευτερόλεπτο.

Θυμίζουμε ότι η Μπρέντφορντ είχε κοντραριστεί πριν δύο αγωνιστικές με την πρωταθλήτρια, Μάντσεστερ Σίτι και είχε προηγηθεί στο Έιτιχαντ με γκολ του Γουίσα στο πρώτο λεπτό.

🐝 @BrentfordFC are the first team in Premier League history to score in the first minute in three consecutive matches 👏 https://t.co/vHzzcHQeTp pic.twitter.com/9nmFyepvDn

Οι φιλοξενούμενοι γνώρισαν τελικά την ήττα με 2-1, καθώς ο Χάαλαντ πέτυχε δύο γκολ ανατρέποντας την κατάσταση για την ομάδα του.

Κι όσο για το παιχνίδι της περασμένης αγωνιστικής απέναντι στην Τότεναμ; Κι εκεί οι «μέλισσες» κατάφεραν να βρουν δίχτυα στο πρώτο λεπτό της συνάντησης με τον Μπεούμο αλλά και σ’ αυτό το ματς η Μπρέντφορντ δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το προβάδισμα με την έναρξη του αγώνα καθώς ηττήθηκε με 3-1.

Bryan Mbeumo also scored in the opening minute against Spurs last time out! ⏳

That volley technique looks familiar too 👀 https://t.co/vHzzcHQeTp pic.twitter.com/L97ESZWXUV

— Premier League (@premierleague) September 28, 2024