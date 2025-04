Όσα ξέρουμε είναι λάθος; Επιστήμονας απορρίπτει τη θεωρία του Big Bang για τη δημιουργία του σύμπαντος

Τι κι αν δεν είμαστε όλοι επιστήμονες; Τον όρο Big Bang τον γνωρίζουν οι πάντες. Είναι η κοσμολογική επιστημονική θεωρία σύμφωνα με την οποία το σύμπαν δημιουργήθηκε από μια υπερβολικά πυκνή και θερμή κατάσταση ύλης, πριν 13,787±0,020 δισεκατομμύρια χρόνια, χρόνος που θεωρείται ως η ηλικία του σύμπαντος.

Η θεωρία αυτή για τη δημιουργία του σύμπαντος είναι η πιο διαδεδομένη σήμερα στην επιστημονική κοινότητα. Ο όρος Big Bang χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον αστρονόμο Φρεντ Χόυλ σε ραδιοφωνική εκπομπή του BBC, το κείμενο της οποίας δημοσιεύθηκε το 1950 – ο στόχος του ήταν να ειρωνευτεί την -τότε- νέα θεωρία, ωστόσο έγινε ο «νονός» της.

Περίπου 75 χρόνια μετά από τον Φρεντ Χόυλ, ένας άλλος επιστήμονας βγαίνει μπροστά, απορρίπτοντας την ιδέα του Big Bang. Ο Ρίτσαρντ Λιου, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα, υποστηρίζει ότι το σύμπαν αναπτύχθηκε μέσω πολυάριθμων εκρήξεων και όχι μιας μοναδικής μαζικής έκρηξης.

