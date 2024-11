Χάρι Πότερ: Η πρώτη ταινία διέφερε από χώρα σε χώρα;

Η πρώτη ταινία και το πρώτο βιβλίο αποκαλούν τα βασικά αντικείμενα «φιλοσοφική λίθος» στο Ηνωμένο Βασίλειο και «πέτρα του μάγου» στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έχουν περάσει 27 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε το πρώτο βιβλίο του Χάρι Πότερ, αλλά μερικοί θαυμαστές εξακολουθούν να ανακαλύπτουν νέα διαμάντια μέχρι σήμερα.

Ένας επίσημος λογαριασμός θαυμαστών του Χάρι Πότερ, @harrypotter στο Instagram, δημοσίευσε ένα Reel την Τρίτη 12 Νοεμβρίου, που δείχνει μια μικρή διαφορά μεταξύ της εκδοχής της ταινίας που κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες και της εκδοχής που κυκλοφόρησε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Χάρι Πότερ: κατανοητές και ακατανόητες λέξεις

Σε μια σκηνή από την ταινία, η οποία βγήκε στις αίθουσες το 2001, η Hermione Granger (Emma Watson) εξηγεί τη σπουδαιότητα του «τι είναι κάτω από την καταπακτή» στον Ron Weasley (Rupert Grint) και τον Harry Potter (Daniel Radcliffe).

Η βρετανική ταινία ονομάζει το αντικείμενο «φιλοσοφική λίθος». Αλλά η αμερικανική εκδοχή την αποκαλεί «η πέτρα του μάγου». Αυτές οι διαφορές αντανακλώνται και στην αμερικανική και βρετανική εκδοχή των αρχικών τίτλων του βιβλίου του 1997 και της ταινίας του 2001: Harry Potter and the Sorcerer’s Stone και Harry Potter and the Philosopher’s Stone, αντίστοιχα.

«Ποιος ο λόγος να το αλλάξουμε; Γιατί δεν μπορεί να είναι η φιλοσοφική λίθος στις ΗΠΑ;», ανέφερε ένα σχόλιο.

Σύμφωνα με τη σελίδα της ταινίας στο IMDb, η επιλογή να αλλάξει ο τίτλος του βιβλίου και της ταινίας ήταν μια απόφαση μάρκετινγκ που πάρθηκε για να προσελκύσει το αμερικανικό κοινό.

Στις ΗΠΑ, η λέξη «φιλόσοφος» έχει έναν σχετικά αυστηρό ορισμό – πρόκειται για αυτόν που είναι μελετητής της φιλοσοφίας. Όμως στο Ηνωμένο Βασίλειο, η λέξη συνδέεται με τη μελέτη της αλχημείας, η οποία έχει σχέση με τη δύναμη της λίθου στην ταινία.

«Ο Arthur Levine, ο Αμερικανός επιμελητής, και εγώ αποφασίσαμε ότι οι λέξεις θα έπρεπε να τροποποιηθούν μόνο εκεί όπου πιστεύαμε ότι θα ήταν ακατανόητες», φέρεται να δήλωσε μεταξύ άλλων η συγγραφέας J.K. Rowling σε συνέντευξή της στο Borders Online το 1999.

*Με πληροφορίες από: People