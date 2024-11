«Πολλά πράγματα θα είναι σίγουρα διαφορετικά υπό τον Ντόναλντ Τραμπ», προέβλεψε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς και τόνισε την ανάγκη διατήρησης του διατλαντικού δεσμού.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ αναλαμβάνει τα καθήκοντά του σε μια περίοδο μεγάλων κρίσεων και προκλήσεων. Οι ΗΠΑ και ο πρόεδρός τους διαδραματίζουν πάντα έναν κεντρικό ρόλο στην αντιμετώπισή τους, για αυτό και οι εκλογές στις ΗΠΑ έχουν πάντα συνέπειες και πέρα από τα εθνικά σύνορα», δήλωσε ο κ. Σολτς και τόνισε ότι για την Γερμανία «είναι σημαντικό να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τους διαύλους επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον, να δημιουργήσει γρήγορα λειτουργικές σχέσεις με την μελλοντική κυβέρνηση των ΗΠΑ και να ευθυγραμμίσει τις θέσεις της».

Chancellor Olaf Scholz acknowledged that many things would be different under a US government run by President-elect Donald Trump, but maintained that Germany would remain a «reliable transatlantic partner.» pic.twitter.com/10ivvOViEh

— DW News (@dwnews) November 6, 2024