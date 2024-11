Ένα βράδυ «κάτω στην πόλη» με τα Μωρά στη Φωτιά

Καμπανάκια

Χριστούγεννα 2024: Η Μαράϊα Κάρεϊ ανακοινώνει επίσημα ότι θα βγάλει κάποια εκατομμύρια δολάρια επιπλέον – ξανά

Με το «Αll I Want For Christmas Is You», η Μαράϊα Κάρεϊ προσθέτει εκατομμύρια δολάρια στο λογαριασμό της κάθε χρόνο. Εδώ και 30 χρόνια. Σε δύο μόλις μήνες. Τραγουδάκι;