Περίπου 400 πρόσφυγες από εμπόλεμες ζώνες της Συρίας, της Παλαιστίνης (Δυτική Όχθη και Γάζα), του Λιβάνου αλλά και Κούρδοι από Ιρακινό Κουρδιστάν και Συρία βρήκαν καταφύγιο στο δήμο Ρόδου, σε χώρους του δημαρχείου, στα ΕΛΤΑ, περιμετρικά του κτιρίου της Νομαρχίας Ρόδου, πίσω από την Τροχαία Ρόδου, στην οδό επί της Ιερού Λόχου, έξω από την Ασφάλεια Ρόδου και την Πυροσβεστική, στο Πάρκο Θέρμαι και απέναντι από αυτό, καθώς και στο Βασιλικό Πάρκο Ρόδου.

Κάποιοι από αυτούς αναμένεται να μεταφερθούν σε αδειοδοτημένο χώρο με μέριμνα του δήμου Ρόδου και του Ερυθρού Σταυρού. Πολλά άτομα χρειάζονται νοσηλεία και άμεση φροντίδα, με τον Ερυθρό Σταυρό να έχει επιληφθεί της κατάστασης, με τα ζητήματα στέγης και τροφής να έχουν πάει σε δεύτερη μοίρα.

Πολλοί ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και δεν είναι γνωστό αν διαθέτουν τα φάρμακά τους. Τα παιδιά είναι περισσότερα από 30, χωρίς να υπάρχει σαφής γνώση πόσα από αυτά αποχώρησαν και πόσα παραμένουν στα τσιμέντα.

Την Δευτέρα περίπου 150 από τους πρόσφυγες μετακινήθηκαν προς Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές, ώστε να περάσουν διαδικασία ασύλου για όσους διαπιστωμένα προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες.

Η Υπηρεσία Καταγραφής Ασύλου (Γραφείο Ασύλου Ρόδου) είναι αρκετά υποστελεχωμένη, οπότε η διαδικασία αναμένεται να προχωρήσει με πολύ αργούς ρυθμούς. Όπως λένε άνθρωποι που ασχολούνται με το ζήτημα στο in ο Δήμος Ρόδου προσπαθεί όμως το αρμόδιο υπουργείο δεν απαντά στις (εκ)κλήσεις.

Την δεδομένη στιγμή οι πρόσφυγες είναι διασκορπισμένοι στους άνω αναφερόμενους χώρους, πάρκα και πεζοδρόμια της πόλης. Την ίδια ώρα οι αρχές πιστεύουν πως πολλοί περισσότεροι πρόσφυγες αναμένονται να φτάσουν στο Νησί των Ιπποτών τις επόμενες μέρες. Οι αρχές και οι εθελοντές πιθανολογούν πως πρόσφυγες βρίσκονται σε περιοχές της βορειοανατολικής Ρόδου, προσπαθώντας να μετακινηθούν προς τη χώρα.

Το ζήτημα της διατροφής των προσφύγων δεν έχει επιλυθεί, ούτε από εθελοντές, ούτε από τον δήμο Ρόδου προς το παρόν. Ο δήμος έχει αναλάβει τα ζητήματα της καθαριότητας, της προσωρινής φιλοξενίας έως την καταγραφή και την περίθαλψη έκτακτων περιστατικών.

Μόνο μεμονωμένα εθελοντές προσπαθούν να βοηθήσουν στη σίτιση των προσφύγων με ξηρά τροφή. Ούτε οι ξενοδόχοι μπορούν να φιλοξενήσουν ευάλωτα άτομα και οικογένειες πριν την καταγραφή τους, χωρίς τυπικά να κινδυνεύουν να κατηγορηθούν για διακίνηση μεταναστών.

Εν τέλει σε χώρο του Λιμενικού στο λιμάνι της Ακαντιάς στήθηκαν σκηνές να τους φιλοξενήσουν από σήμερα, Τετάρτη, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Οι περισσότεροι αναφέρονται από τη Συρία, περιοχές των Κούρδων, Παλαιστίνη και Λίβανο, ως επί το πλείστον από αναγνωρισμένες εμπόλεμες ζώνες.

Χαρακτηριστικό είναι σε κάθε περίπτωση πως δεν επιθυμούν να μείνουν στην Ελλάδα, αλλά να μεταβούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες προσέφερε 15 σκηνές που επαρκούν για 12 άτομα έκαστη, με τον δήμο Ρόδου να τοποθετεί σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Λιμενικό, στο λιμάνι της Ακαντιάς, 8 χημικές τουαλέτες.

Ο χώρος διαμορφώθηκε έτσι ώστε να εποπτεύεται με κάμερες, αλλά το Λιμενικό ζήτησε γραπτή εντολή από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να τοποθετηθούν οι πρόσφυγες στον χώρο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι σκηνές που είχαν τοποθετηθεί από τον Ερυθρό Σταυρό για να στηθούν στο χώρο, πετάχτηκαν με απόφαση του Λιμεναρχείου εκτός του περιφραγμένου χώρου. Ενώ δεν άκουγαν το παραμικρό από όσα τους έλεγαν ο αντιδήμαρχος Σταύρος Τσούβαλης και η γγ του δήμου Ρόδου Άννα Παρασκευοπούλου, τους οποίους και απομάκρυναν από τον χώρο.

Το γεγονός, υποχρέωσε τον δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολιάδη να αποχωρήσει από το επίσημο γεύμα με την υπουργό Πολιτισμού και μαζί με τον αντιδήμαρχο κο Κώστα Χαλκιά και στελέχη του δήμου της Ρόδου να φθάσουν στο σημείο.

Ακολούθησαν διάλογοι σε κάτι περισσότερο από υψηλούς τόνους ανάμεσα στον Λιμενάρχη και τον δήμαρχο, όπου μάλιστα ο δήμαρχος Ρόδου χρειάστηκε να μιλήσει τηλεφωνικά με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τη γενική γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής και τον αστυνομικό διευθυντή Δωδεκανήσου, χωρίς ωστόσο να βρεθεί λύση.

