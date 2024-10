Το Νοσοκομείο Σάχελ στα νότια προάστια της Βηρυτού εκκενώνεται, μετά τους ισχυρισμούς του Ισραήλ ότι κάτω από το νοσοκομείο κρύβεται υπόγειο θησαυροφυλάκιο της Χεζμπολάχ. Ο διευθυντής του νοσοκομείου, Φάντι Αλαμέχ, διέψευσε την πληροφορία ότι εκεί κρύβονται χρήματα της οργάνωσης και κάλεσε τον στρατό του Λιβάνου να ελέγξει το κτίριο, ώστε να αποδειχθεί ότι οι ισραηλινοί ισχυρισμοί είναι ανυπόστατοι.

O διευθυντής υπογράμμισε πως το νοσοκομείο είναι ουδέτερο. Η διοίκηση του νοσοκομείου εξέφρασε φόβους, μετά τις ανακοινώσεις του ισραηλινού στρατού ότι τις επόμενες ώρες θα υπάρξουν πλήγματα κατά της Χαμάς, αλλά και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ότι μπορεί να δεχθεί πλήγμα και το νοσοκομείο.

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι εκεί φυλάσσεται ποσό ύψους μισού δισ. δολαρίων! Η στρατηγική μοιάζει πολύ με αυτή κατά τον βομβαρδισμό του νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα, με περισσότερους από 300 νεκρούς πολίτες.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, αντιναύαρχος Ντανιέλ Χαγκάρι, διαβεβαίωσε πάντως ότι το Ισραήλ δεν θα πλήξει το νοσοκομείο Σάχελ,. «Η Πολεμική Αεροπορία παρακολουθεί το συγκρότημα, όπως βλέπετε», είπε. «Ωστόσο, δεν θα πλήξουμε το ίδιο το νοσοκομείο».

Οι βομβαρδισμοί εναντίον νοσοκομείων είναι παράνομοι κατά το διεθνές δίκαιο. Χτυπήματα εναντίον νοσοκομείων έχουν λάβει χώρα πολλές φορές στη Γάζα.

