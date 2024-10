Ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε χθες Κυριακή το βράδυ σφοδρούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο εναντίον των γραφείων θεσμού που κατηγορεί πως χρηματοδοτεί τη Χεζμπολάχ.

Ο Ιμράν Χαν μεταδίδει για το Al Jazeera ότι: «Οι Ισραηλινοί είναι ξεκάθαροι. Λένε ότι αυτό ήταν μια τράπεζα της Χεζμπολάχ που χρηματοδοτούσε την τρομοκρατία.

Αλλά στην πραγματικότητα, αυτό ήταν περισσότερο μια κοινοτική τράπεζα παρά μια ιδιωτική τράπεζα. Αυτό που κάνουν οι άνθρωποι είναι να πηγαίνουν με οποιαδήποτε ασφάλεια έχουν.

Ας πούμε ότι τα παιδιά σας θέλουν να παντρευτούν. Έχετε κάποιο χρυσό στο σπίτι, αλλά δεν έχετε την οικονομική δυνατότητα να πληρώσετε για τον γάμο των παιδιών σας. Πηγαίνετε σε αυτή την τράπεζα. Τους δίνεις τον χρυσό. Τον αξιολογούν και σας δίνουν άτοκο δάνειο και μπορείτε να πληρώσετε για τον γάμο των παιδιών σας.

Θυμηθείτε ότι η Χεζμπολάχ χωρίζεται σε τρία τμήματα. Υπάρχει η στρατιωτική πτέρυγα, η πολιτική πτέρυγα και η φιλανθρωπική πτέρυγα. Αυτό είναι μέρος των φιλανθρωπικών τους ιδρυμάτων.

Το Ισραήλ θα χτυπήσει ξανά αυτό το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Αλλά, για άλλη μια φορά, η Χεζμπολάχ λέει ότι αυτή είναι μια από τις φιλανθρωπικές υπηρεσίες που παρέχει».

Νέες απειλές κατά της Χεζμπολάχ εκτόξευσε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Ισραέλ Κατζ.

Ο Κατζ χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δηλώσει ότι η Χεζμπολάχ πλήρωσε και θα συνεχίσει να πληρώνει «βαρύ τίμημα για τις επιθέσεις της στο βόρειο Ισραήλ» μετά τις «ευρείας κλίμακας» ισραηλινές πυραυλικές επιθέσεις σε ολόκληρο τον Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Κατζ δήλωσε στο X ότι οι επιθέσεις «είχαν στόχο την οικονομική υποδομή της Χεζμπολάχ». «Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τον ιρανικό πληρεξούσιο μέχρι να καταρρεύσει», πρόσθεσε.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Beirut in flames. A wide-scale Israeli attack targeted Hezbollah’s financial infrastructure in Beirut and across Lebanon last night. Massive fires were seen above Beirut as over 15 buildings were struck following evacuation warnings to residents. Hezbollah has paid and will… pic.twitter.com/TH0L9v1J3I

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 21, 2024