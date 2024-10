Άνδρας συνελήφθη σήμερα στο Τόκιο, καθώς φέρεται να εκσφενδόνισε κοκτέιλ μολότοφ εναντίον της έδρας του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (ΦΔΚ), οκτώ ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές, μεταδίδουν ιαπωνικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με την ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK, ο ένας από τους αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς πέτυχε όχημα μονάδας αντιμετώπισης ταραχών της αστυνομίας, όμως η φωτιά σβήστηκε γρήγορα και ουδείς τραυματίστηκε.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

❗️ A man who threw several Molotov cocktails in front of the headquarters of Japan’s ruling Liberal Democratic Party and then tried to ram his car into the prime minister’s residence has been arrested, NHK reported.

Japan’s ruling Liberal Democratic Party will continue its… pic.twitter.com/6XKZ23ecII

— East_Calling (@East_Calling) October 19, 2024