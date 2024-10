Το κυβερνών κόμμα της Ιαπωνίας ενδέχεται να χάσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για πρώτη φορά εδώ και 15 χρόνια, σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό των εφημερίδων Nikkei και Yomiuri Shimbun ενόψει των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου.

Το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα ενδέχεται να μην εξασφαλίσει τις 233 έδρες που απαιτούνται για να διατηρήσει την πολυπόθητη πλειοψηφία στην Κάτω Βουλή (465 έδρες), αναφέρει το δημοσίευμα του Nikkei. Θα είναι η πρώτη φορά από το 2009 που το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα χάνει τον απόλυτο έλεγχο της Κάτω Βουλής. Ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση, πάντως, θα μπορούσε να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού με εταίρο το κόμμα Κομεϊτό.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε τηλεφωνικά την Τρίτη και την Τετάρτη με τη συμμετοχή 165.820 πολιτών.

