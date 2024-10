Στο Παρίσι ο Ζελένσκι – Διαψεύδει ότι μιλά για εκεχειρία και ζητεί περισσότερη υποστήριξη

Έπειτα από έναν πρώτο σταθμό στο Λονδίνο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε την Πέμπτη (10/10) στο Παρίσι, στο πλαίσιο της μίνι περιοδείας του στους μεγαλύτερους ευρωπαίους συμμάχους του Κιέβου, προκειμένου να λάβει περισσότερη υποστήριξη απέναντι στη ρωσική εισβολή, χωρίς να αναφερθεί – σύμφωνα με δήλωσή του – σε οποιαδήποτε εκεχειρία.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Ουκρανός ομόλογός του αντάλλαξαν θερμή και παρατεταμένη χειραψία πριν τη διμερή τους συνάντηση. Η εκεχειρία «δεν είναι ένα θέμα στις συνομιλίες μας με τους συμμάχους μας», δήλωσε ο Ζελένσκι στο τέλος της συνάντησης, αποδίδοντας τις πληροφορίες επ’ αυτού στη ρωσική «παραπληροφόρηση».

Ζήτησε επίσης, όπως κάνει οπουδήποτε αλλού, ταχεία αύξηση της δυτικής βοήθειας. «Ενόψει του χειμώνα, χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας», τόνισε.

In France, I personally presented the Victory Plan to President @EmmanuelMacron and had a detailed discussion on its key points and our strategy. I am grateful for the productive conversation and all the questions that helped us form a common vision on how to bring peace closer.… pic.twitter.com/Wdirv3qlZB

