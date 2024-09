Βίντεο που προκαλεί σοκ: Ο ανατριχιαστικός τραυματισμός του Μαλινόφσκι (vid)

Ο Ρουσλάν Μαλινόφσκι ήταν πρωταγωνιστής ενός πολύ άσχημου συμβάντος στο χθεσινό ματς της Τζένοα. Ο Ουκρανός υπέστη έναν σοκαριστικό τραυματισμό.

Ο άτυχος παίκτης χτύπησε πολύ σοβαρά στο 50ο λεπτό της αναμέτρησης και δεν μπόρεσε να συνεχίσει στο ματς με τη Βενέτσια.

Μια εντελώς ατυχής κίνηση, αλλά που είχε τρομακτικό αποτέλεσμα. Σε μια ενέργεια να γίνει κάτοχος της μπάλας, ο Μαλινόφσκι, αναγκάστηκε να πέσει στο έδαφος για να φτάσει πριν από τον αντίπαλο, αλλά το πόδι στήριξης του κόλλησε στο χορτάρι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να σπάσει επί τόπου τον αστράγαλό του, παρότι δεν συγκρούστηκε με κανέναν άλλο παίκτη.

My goodness, just saw the still image of Malinovskyi’s injury vs Venezia 😰🤕 pic.twitter.com/1uBwK6zxB8

— Uncle Sharma 🎙️ ⭐️⭐️ (@RSharmzz) September 21, 2024