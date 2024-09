Ρωσικοί βομβαρδισμοί στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους εννιά σε χωριό στην περιφέρεια Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας χθες Πέμπτη, ανακοίνωσαν εισαγγελείς (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Press service of the National Police of Ukraine in Kharkiv region via Reuters).

Η περιφερειακή εισαγγελία εξήγησε πως ακόμη ένας άνθρωπος υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε μετά τα πλήγματα στο χωριό Μποροβά, σε νοτιοανατολικό τομέα της περιφέρειας.

Rescuers have freed an 86-year-old woman from the rubble of a residential building in Borova, Kharkiv region, that was hit by a russians tonight.

The injured woman has been hospitalized, according to the State Emergency Service pic.twitter.com/SObjtzEMzf

— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) September 12, 2024