Ένα αεροπλάνο ασυνήθιστου σχήματος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου για να παραδώσει ανταλλακτικά. Το Airbus Beluga, που πήρε το όνομά του από τη φάλαινα με την οποία μοιάζει το αεροσκάφος, πέταξε στο αεροδρόμιο από την Τουλούζη της Γαλλίας.

Mετέφερε ανταλλακτικά για ένα αεροσκάφος της British Airways, το οποίο έχει καθηλωθεί στο έδαφος από τον Απρίλιο μετά τη σύγκρουση με ένα άλλο αεροσκάφος.

Is it a plane or is it a whale? plot twist…it's both! ✈️ 🐋

This is the moment an Airbus Beluga dubbed the ‘world’s strangest-looking plane’ landed at Heathrow airport.

The Airbus Beluga, which got its name because of its resemblance to the species of…

