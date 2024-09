«Πέθαναν από εξάντληση» οι 4 ορειβάτες που αποκλείστηκαν στο Mont Blanc εν μέσω κακοκαιρίας

Νεκροί εντοπίστηκαν σήμερα οι τέσσερις αγνοούμενοι ορειβάτες, που είχαν εγκλωβιστεί κοντά στην κορυφή του Λευκού Όρους, το υψηλότερο σημείο των Άλπεων, επί τέσσερις μέρες λόγω κακών καιρικών συνθηκών, ανακοίνωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο γαλλικός νομός Ανω Σαβοΐα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ορειβάτες «πέθαναν από εξάντληση». Επρόκειτο για τέσσερις ορειβάτες, οι δύο εκ των οποίων ήταν Ιταλοί και οι άλλοι δύο Κορεάτες.

Διασώστες, που δυσκολεύτηκαν να βρεθούν στο σημείο λόγω δύσκολων καιρικών συνθηκών, «βρήκαν αρχικά τους δύο Κορεάτες και δίπλα τους Ιταλούς», σύμφωνα με τις αρχές.

Επί τέσσερις ημέρες, γίνονταν έρευνες για τα ίχνη των τεσσάρων ορειβατών που αγνοούνταν από το Σάββατο (07/09) στο Mont Blanc, την υψηλότερη κορυφή της Ευρώπης, στα βορειοανατολικά σύνορα της Ιταλίας με τη Γαλλία.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι αγνοούμενοι ορειβάτες είχαν αποκλειστεί σε υψόμετρο άνω των 4.500 μέτρων κοντά στην κορυφή των δυτικών Άλπεων.

Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν τις τελευταίες ημέρες είχαν αναγκάσει τους διασώστες να εγκαταλείψουν τις προσπάθειες.

Τελικά εντοπίστηκαν νεκροί σήμερα Τρίτη (10/09) και οι τέσσερις ορειβάτες.

