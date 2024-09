Οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, η στρατιωτική πτέρυγα της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, δημοσίευσε σήμερα Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου ένα βίντεο που δείχνει τον Ισραηλινό όμηρο Αλμόγκ Σαρόσι πριν σκοτωθεί στη Γάζα.

Το βίντεο ήρθε στη δημοσιότητα εν μέσω των συνεχιζόμενων ισραηλινών στρατιωτικών επιθέσεων στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά και στη Δυτική Όχθη.

Στο βίντεο, ο Σαρόσι περιγράφει την οδυνηρή εμπειρία του κατά τη διάρκεια των επιθέσεων του Ισραήλ, λέγοντας: «Οι συνθήκες μας είναι δύσκολες. Δεν υπάρχει φαγητό, νερό ή ηλεκτρικό ρεύμα και είναι γνωστό σε όλους ότι αυτά τα βασικά αγαθά δεν είναι διαθέσιμα εδώ. Οι βομβιστικές επιθέσεις μας στοχεύουν παντού».

Ο Σαρόσι συνέχισε να επικρίνει την ισραηλινή κυβέρνηση και τον στρατό για τη στοχοποίηση των Ισραηλινών κρατουμένων, δηλώνοντας: «Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στόχευαν εμένα και τους άλλους Ισραηλινούς που αιχμαλωτίστηκαν εδώ. Η κυβέρνηση του Ισραήλ, ο ισραηλινός στρατός και οι υπηρεσίες ασφαλείας τους – στις 7 Οκτωβρίου – αποτύχατε και μας παραμελήσατε.

Συνεχίσατε να αποτυγχάνετε κατά τις πρόσφατες περιόδους με αποτυχημένες και λανθασμένες προσπάθειες απελευθέρωσης κατά τη διάρκεια χερσαίων επιχειρήσεων εισβολής, προσπάθειες που θα οδηγούσαν στον θάνατό μου».

Almog Sarosi: «The Israeli bombings were targeting me and the other Israelis captured here»

ألموج ساروسي: «الاستهدافات كان هدفها أنا والمخطوفين الآخرين» pic.twitter.com/mRnCHKmrmn

