Διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων διαπέρασαν για κάποια ώρα χθες Δευτέρα την εξωτερική περίμετρο ασφαλείας που εγκατέστησαν οι αρχές στον χώρο όπου διεξάγεται το συνέδριο του Δημοκρατικού κόμματος στο Σικάγο, αναγνώρισε η αστυνομία, μερικές ώρες προτού πάρει τον λόγο ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, για να παραδώσει τη σκυτάλη στην αντιπρόεδρό του Κάμαλα Χάρις (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Marco Bello).

Περίπου εκατό άνθρωποι διαχωρίστηκαν από τον βασικό κορμό της διαδήλωσης, στην οποία συμμετείχαν χιλιάδες άτομα που διαμαρτύρονταν για την υποστήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ, κι έβαλαν στο στόχαστρο τμήμα φράκτη της αστυνομίας γύρω από το United Center, το στάδιο όπου ξεκίνησε το κομματικό συνέδριο.

Αστυνομικοί, με μπλε κράνη κι εφοδιασμένοι με ρόπαλα, εμπόδισαν τους διαδηλωτές να προχωρήσουν

🚨#BREAKING: Pro Palestine Protesters have just broken through the Democratic National Convention Fence

⁰📌#Chicago | #Illinois Currently, chaos is unfolding in Chicago, Illinois, as hundreds, possibly thousands, of pro-Palestine and other activists storm the Democratic… pic.twitter.com/ReoFHdQkfr — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) August 19, 2024

Διαδηλωτές άνοιξαν «ρήγμα σε μπαριέρα κατά μήκος της εξωτερικής περιμέτρου ασφαλείας του εθνικού συνεδρίου του Δημοκρατικού κόμματος», εξήγησε η αστυνομία της μεγαλούπολης σε ανακοίνωσή της.

Αστυνομικοί, με μπλε κράνη κι εφοδιασμένοι με ρόπαλα, εμπόδισαν τους διαδηλωτές να προχωρήσουν παραπέρα κι ένας από τους τελευταίους, που φόραγε μαύρα, προσήχθη, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

«Η εσωτερική περίμετρος ουδέποτε παραβιάστηκε», ανέφερε η αστυνομική διεύθυνση της μεγαλούπολης, η οποία κατόπιν απομάκρυνε διαδηλωτές από πάρκο κοντά στον χώρο όπου γίνεται το συνέδριο. Ορισμένοι φώναζαν «λευτεριά στην Παλαιστίνη».

#Riot police have arrived at the #DNC in #Chicago, engaging in efforts to manage the crowd, with reports indicating they’re pushing people away from the convention area, amidst scenes of protesters throwing signs and escalating tensions.pic.twitter.com/6FiHa6vTg7 — Dessmond Venatoris (@DannyVenator) August 19, 2024

Οι οργανωτές της κινητοποίησης, της πρώτης από σειρά διαδηλώσεων που προγραμματίζονται κατά τις τέσσερις ημέρες του συνεδρίου, διαβεβαίωσαν πως συμμετείχαν 20.000 άνθρωποι για να πουν «στους ηγέτες του Δημοκρατικού κόμματος που είναι συνεργοί στη γενοκτονία πως υποστηρίζουν την Παλαιστίνη και καλούν να σταματήσει κάθε αμερικανική βοήθεια στο Ισραήλ».

Χιλιάδες διαδηλωτές

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι, όμως το πλήθος ήταν λιγότερο ογκώδες απ’ ό,τι ήλπιζαν ορισμένοι από τους οργανωτές, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Outside the #DemocraticNationalCommittee (#DNC) in #Chicago, as the convention kicked off, protesters linked arms in a show of solidarity, while police numbers swelled in response, creating a tense standoff amidst multiple layers of security fencing.pic.twitter.com/Um4NYvSDI3 — Dessmond Venatoris (@DannyVenator) August 19, 2024

Ο πόλεμος του Ισραήλ με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας διχάζει βαθιά το Δημοκρατικό Κόμμα. Αρκετά μέλη της αριστερής πτέρυγας, καθώς και Αμερικανοί αραβικής καταγωγής, καλούν τον δημοκρατικό πρόεδρο Μπάιντεν να μειώσει, ακόμη και να τερματίσει, την υποστήριξη που παρέχει η Ουάσιγκτον στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Πηγή: ΑΠΕ