Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής σε χώρο στάθμευσης κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Λισαβόνας και μέχρι αργά το βράδυ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούσαν για την κατάσβεσή της.

Η πυρκαγιά στην περιοχή Prior Velho, κοντά στο αεροδρόμιο Humberto Delgado, προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Οι πυροσβέστες βρίσκονται επί τόπου, δίνοντας μάχη με τις φλόγες που έχουν εξαπλωθεί σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Η περιοχή, κυρίως βιομηχανική, θέτει μοναδικές προκλήσεις για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν άμεσα στην πυρκαγιά που αναφέρθηκε στις 5:58 μ.μ. Η περιοχή παρακολουθείται από 161 πυροσβέστες και 54 οχήματα. Ενώ δεν έχουν γίνει εκκενώσεις, ο καπνός φαίνεται από χιλιόμετρα μακριά, προκαλώντας συναγερμό στους ντόπιους. Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε χώρο στάθμευσης ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων με πολλαπλά οχήματα να έχουν πάρει φωτιά. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Acionamento pelas 18:23 para incêndio em parque automóvel no Prior Velho. Estamos neste momento no local com um Veiculo Urbano Combate a Incêndio Urbano e um Veículo Tanque Tatico Urbano 🔥🚒 pic.twitter.com/PUvJHwb6Jy

— Bombeiros Voluntários de Camarate (@BVCamarate) August 16, 2024