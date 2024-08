Ο Ρομάνο υπέγραψε στην Ίντερ μέχρι το 2029 (pic)

Από τον Παναθηναϊκό στην Ίντερ και επίσημα: Ο Τιάγκο Ρομάνο έγινε και με τη βούλα παίκτης της Ίντερ, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2029 με τους «νερατζούρι».

Ο 18χρονος Αργεντινός, που έγινε διεθνής με την U20 της «μπιανκοσελέστε» τον περασμένο Ιούνιο, ταξίδεψε στο Μιλάνο μαζί με τον πατέρα του και παλιό παίκτη των Εργοτέλη, Ηρακλή, Απόλλωνα κι Εθνικού, Ντιέγκο Ρομάνο και συναντήθηκε με τους ανθρώπους της Ίντερ για τις τελικές συζητήσεις και τις υπογραφές.

Ο δε Παναθηναϊκός, χάνει μέσα απ’ τα χέρια του έναν απ’ τους πλέον ελπιδοφόρους παίκτες κι απ’ τα πιο σημαντικά πρότζεκτ της Ακαδημίας του, τον οποίο δεν μπόρεσε να «δέσει» με επαγγελματικό συμβόλαιο και θα περιοριστεί μόνο στο ποσό των τροφείων που του αναλογούν με βάση τα προβλεπόμενα απ’ τους κανονισμούς της FIFA.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην Ίντερ μετακόμισε και ο 18χρονος μεσοεπιθετικός, Λούκα Τοπάλοβιτς, ο οποίος προερχόταν από τις ακαδημίες της Ντομζάλε στη Σλοβενία.

⚫🔵🇦🇷 2006 born Argentinian winger Thiago Romano signs in as new Inter player from Panathinaikos.

Deal completed by Quan agency here with Nicolas Spolli. https://t.co/iDm1jpHSxX pic.twitter.com/zI9GRx7hxh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2024