Τιτάνια μάχη δίνουν οι πυροσβέστες με τη φωτιά στο Ρέθυμνο, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Στην μάχη πέφτουν και τα εναέρια μέσα. Σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 310 πυροσβέστες με 67 οχήματα και 20 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Ακόμη, οι δυνάμεις αυτές αναμένεται να ενισχυθούν έτι περαιτέρω με 44 πυροσβέστες και 11 οχήματα, καθώς αναμένεται να ενισχυθούν οι άνεμοι. Το πιο δύσκολο μέτωπο -όπως αναφέρει το neakriti- είναι κοντά στο χωριό Κλήμα. Εκεί δίνουν μεγάλη έμφαση οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς αν περάσει η φωτιά θα μπει στην Μεσαρά και τότε η κατάσταση θα είναι χειρότερη.

Τις προηγούμενες ώρες το 112 ηχούσε συνεχώς για εκκενώσεις περιοχών. Οι κάτοικοι καλούνταν να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και να παραμείνουν ψύχραιμοι.

Ειδικότερα έχουν εκδοθεί εννέα μηνύματα 112 και συγκεκριμένα:

