Μάχη με τις φλόγες δίνουν για δεύτερο βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο νότιο Ρέθυμνο.

Η φωτιά, που ξέσπασε σε ελαιοκαλλιέργειες στον Δήμο Αμαρίου, συνεχίζει να καίει, με τον άνεμο να είναι σύμμαχος των πυροσβεστών, αφού μετά από ώρες έχει κοπάσει.

Τα εναέρια μέσα, πλέον, δεν βοηθούν στις προσπάθειες κατάσβεσης, από τη στιγμή που έπεσε το σκοτάδι και οι προσπάθειες να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο γίνονται μόνο από γης.

Η εικόνα της, πάντως, λίγο πριν τις 22:30 είναι βελτιωμένη και οι εστίες έχουν περιοριστεί αρκετά. Ωστόσο, οι καταστροφές είναι ανυπολόγιστες.

Νωρίτερα, οι φλόγες πλησίασαν επικίνδυνα το χωριό Αποδούλου όπου εκκενώθηκε, το οποίο ευτυχώς αποφεύχθηκε να καεί χάρη στις προσπάθειες των πυροσβεστών.

Το πιο δύσκολο μέτωπο -όπως αναφέρει το neakriti- είναι κοντά στο χωριό Κλήμα. Εκεί δίνουν μεγάλη έμφαση οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς αν περάσει η φωτιά θα μπει στην Μεσαρά και τότε η κατάσταση θα είναι χειρότερη.

Σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, Μαίρη Λιονή, σε αρκετά χωριά υπάρχουν καταστροφές σε δίκτυα νερού, σχολιάζοντας πως στο σημείο γίνεται «πόλεμος», ενώ αρκετές περιοχές δεν έχουν και ρεύμα.

Στην πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο έφτασαν λίγο πριν τις 22:00 ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, καθώς και δεύτερη αερομεταφερόμενη ομάδα από Αθήνα με 40 δασοκομάντος.

Σε δηλώσεις του ο κ. Κικίλιας, μετά την άφιξη του στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της φωτιάς και την ενημέρωση που είχε στο πεδίο, τόνισε:

«Εδώ και δύο μέρες οι άντρες και οι γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος, οι εθελοντές, αλλά και οι δύο βαθμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμαρχοι, πρόεδροι των κοινοτήτων και των χωριών μαζί με τον απλό κόσμο, την αστυνομία και το στρατό δίνουν πολύ μεγάλη μάχη.

Σήμερα ήρθα στην περιοχή με άλλους 50 δασοκομάντος, πλέον ξεπερνάμε τα 250 άτομα, τα 50 οχήματα και τα 23 εναέρια μέσα, μαζί με δύο συντονιστικά. Με ικανοποίηση βλέπω ότι για δεύτερη φορά δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, αλλά πρέπει όλοι μαζί, κι αυτό θα οργανώσουμε τώρα, να δουλέψουμε έτσι ώστε να μη βρεθούμε σε δύσκολη θέση αύριο αν ξανανέβουν οι άνεμοι και τα μποφόρ. Πρέπει να δουλέψουμε πολύ σκληρά σήμερα το βράδυ και αύριο, επειδή θα παραμείνουν όλα τα εναέρια μέσα και θα έχουμε τις ρίψεις, διαβροχές, τους κύκλους, ευελπιστούμε σε ένα καλό αποτέλεσμα.

Σε κάθε περίπτωση κανένας δεν πρόκειται να φύγει από δω εάν δεν κάνουμε πρώτα τη δουλειά μας».

Νωρίτερα, ενισχύθηκαν περαιτέρω από Ρόδο και Ελευσίνα και οι εναέριες δυνάμεις που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά. Συγκεκριμένα, από αέρος συνέδραμαν 13 αεροσκάφη και 9 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο ελικόπτερα για το συντονισμό τους.

Αυτή τη στιγμή στη μάχη της κατάσβεσης έχουν ριχτεί συνολικά 250 πυροσβέστες με 14 ομάδες δασοκομάντος, 54 οχήματα και εθελοντές. Συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Ενόπλων Δυνάμεων και της Περιφέρειας Κρήτης.

Στο Ρέθυμνο και στο μέτωπο της φωτιάς βρίσκονται ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Νίκος Ρουμελιώτης, ο γ.γ. Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και ο επιτελάρχης Γιώργος Μαρκουλάκης.

Τις προηγούμενες ώρες το 112 ηχούσε συνεχώς για εκκενώσεις περιοχών. Οι κάτοικοι καλούνταν να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και να παραμείνουν ψύχραιμοι.

Ειδικότερα έχουν εκδοθεί εννέα μηνύματα 112 και συγκεκριμένα:

⚠️ Activation of 112 – Emergency Number

📍#Rethymno

🔥 Wildfire in the area of #Rizikas

🆘 If you are in the area of #Rizikas, evacuate towards #Mandres

‼️ Follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki@hellenicpolice https://t.co/IMrMNmUByp

— 112 Greece (@112Greece) August 8, 2024