Την πάτησε η Βικτόρια Μπέκαμ: Το απίστευτο τρολάρισμα της οικογένειάς της στο TikTok

Η νέα μόδα του TikTok «Just give me my money» (Απλά δώσε μου τα λεφτά μου) έχει γίνει viral τις τελευταίες εβδομάδες και φυσικά δεν θα μπορούσαν να μην συμμετέχουν και αρκετοί διάσημοι. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Για όσους δεν γνωρίζουν, το trend θέλει μια σείρα ανθρώπων να λένε με δραματικό κι αστείο τρόπο την παραπάνω φράση ο ένας μετά τον άλλο και κάθε φορά που κάποιος ολοκληρώνει τη φράση οι υπόλοιποι χειροκροτούν. Στο τέλος αφήνουν αυτόν που δεν γνωρίζει το παιχνίδι να «την πατάει» αφού μια άβολη σιωπή υπερκαλύπτει τον χώρο με κανέναν άλλο να μην δοξάζει τη δήλωση, σύμφωνα με το Forbes.

Το trend, λοιπόν, έφτασε και στο σπίτι των Μπέκαμ, εκεί όπου ο κλήρος έπεσε… στην Βικτόρια. Το απόγευμα της Πέμπτης ο σύζυγός της, Ντέιβιντ, μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο με το συγκεκριμένο παιχνίδι, όπου συμμετείχε όλη η οικογένεια και ο διάσημος πρώην αθλητής έγραψε κάτω από την ανάρτηση: «Συγγνώμη, μαμά. (…) Την φέραμε στη μαμά», συνοδευόμενο από γέλια.

Το «Just give me my money» ξεκίνησε ο γιος του ζευγαριού, Ρομέο, 21 ετών, με τους υπόλοιπους να χειροκροτούν. Στη συνέχεια, o έτερος γιος τους, Μπρούκλιν, έκανε το ίδιο, ενώ ακολούθησε ο Ντέιβιντ και η κόρη των Μπέκαμ, Χάρπερ, είπαν με τη σειρά τους «Just give me my money», με την σχεδιάστρια να τραγουδά και να χειροκροτά υποστηρικτικά. Ωστόσο, όταν έφτασε η δική της σειρά, οι υπόλοιποι κοιτούσαν χωρίς να κάνουν τίποτα. Όταν κατάλαβε τι συνέβη ρώτησε, γελώντας αν «αυτό ήταν όλο;» κι η οικογένειά της τότε ξέσπασε σε γέλια.