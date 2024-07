H κόρη του Έλον Μασκ ισοπέδωσε τον τρανσφοβικό πατέρα της

Ένας λογαριασμός που ισχυρίζεται ότι είναι η Βίβιαν Τζένα Γουίλσον, η κόρη του Έλον Μασκ, ανταπέδωσε τα πυρά στον πατέρα της σε μια σειρά αναρτήσεων στο Threads (της Meta) την Πέμπτη, μετά τη συνέντευξη του Μασκ στον Τζόρνταν Πίτερσον, στην οποία την κατονόμασε επανειλημμένα και είπε ότι «σκοτώθηκε» από τον «ιό του μυαλού των woke». Μια έκφραση που χρησιμοποιείται υποτιμητικά για όσους υποστηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην περίπτωση της κόρης του, τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

«Φαίνομαι πολύ καλά για νεκρή σκύλα», έγραψε η Γουίλσον στο Threads – σημειωτέον όχι στην πλατφόρμα X του Μασκ. «Αυτό είναι εντελώς ψεύτικο. Όπως, κυριολεκτικά τίποτα από αυτά δεν συνέβη ποτέ. Ποτέ. Δεν ξέρω καν από πού το πήρε αυτό», είπε η Γουίλσον απαντώντας σε μια ανάρτηση στο X του Μασκ στην οποία ισχυριζόταν ότι «γεννήθηκε γκέι και ελαφρώς αυτιστική». Ο Μασκ συνέχισε σε ένα κρεσέντο αντιεπιστημονικού λόγου, υποστηρίζοντας ότι αυτά είναι «δύο χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στη δυσφορία του φύλου».

«Το ήξερα αυτό από τότε που ήταν περίπου 4 ετών και διάλεγε ρούχα για μένα να φορέσω, όπως ένα σακάκι και μου έλεγε ότι ήταν «υπέροχο!», καθώς και την αγάπη του για τα μιούζικαλ & το θέατρο (sic). Αλλά δεν ήταν κορίτσι», κατέληξε ο Μασκ.

«Η καλύτερη εικασία μου είναι ότι πήγε στη σχολή του Milo Yiannopoulis (sic) για τα γκέι στερεότυπα, απλά διάλεξε κάποια τυχαία και είπε ‘ε- αρκετά καλά’ σε μια ύστατη προσπάθεια να συγκεντρώσει πόντους συμπάθειας όταν είναι τόσο προφανώς λάθος ακόμα και στην ίδια του τη γ@μημένη ιστορία», συνέχισε η Γουίλσον.

Πολύ συχνά ο Μασκ προβαίνει σε ρατσιστικές, ομοφοβικές και φασίζουσες κορώνες, πολλές από τις οποίες στην πλατφόρμα του, Χ.

Η Γουίλσον κατηγόρησε τον Μασκ, λέγοντας: «Δεν ξέρει πώς ήμουν ως παιδί, γιατί πολύ απλά δεν ήταν εκεί, και στο λίγο χρόνο που ήταν εκεί με παρενοχλούσε ανελέητα για τη θηλυκότητα και την θηλυπρέπειά μου». Ο Μασκ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι πιστεύει πως η Γουίλσον είναι «κομμουνίστρια», στην οποία έγινε πλύση εγκεφάλου και «πίστευε ότι όποιος είναι πλούσιος είναι κακός», γεγονός που την οδήγησε να κόψει τους δεσμούς μαζί του το 2022, σύμφωνα με τη βιογραφία του Γουόλτερ Άιζακσον για τον δισεκατομμυριούχο.

Ο Μασκ κατηγόρησε το ιδιωτικό σχολείο K-12 Crossroads School for Arts & Sciences στη Σάντα Μόνικα, γνωστό για το εμπνευσμένο από τα «πολιτικά δικαιώματα, το αντιπολεμικό και το φεμινιστικό κίνημα» πρόγραμμα σπουδών του, για την «κατήχηση» της. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Μασκ έριξε βολές στη «λεγόμενη φροντίδα που επιβεβαιώνει το φύλο», έναν «τρομερό ευφημισμό», κατά την εκτίμησή του.

«Πρόκειται για ακρωτηριασμό και στείρωση παιδιών με το πρόσχημα της φροντίδας που επιβεβαιώνει το φύλο», πρόσθεσε. Ο Μασκ δήλωσε ότι «ουσιαστικά τον εξαπάτησαν να υπογράψει έγγραφα», για να επιτρέψει στην Γουίλσον να κάνει φυλομετάβαση. «Δεν μου εξηγήθηκε ότι οι αναστολείς της εφηβείας είναι στην πραγματικότητα απλώς φάρμακα στείρωσης. Έτσι, τέλος πάντων, έτσι έχασα τον γιο μου», εξήγησε ο Μασκ, αναφερόμενος στην Γουίλσον.

Ο λογαριασμός Threads της Wilson, ο οποίος είχε περίπου 30 φίλους πριν από τα σχόλιά της την Πέμπτη, συγκέντρωσε γρήγορα αρκετές χιλιάδες περισσότερους οπαδούς. Κάποιοι έδωσαν σήμα ότι την υποστήριζαν απέναντι στον Μασκ, με έναν να γράφει: «ελπίζω να μην ενοχλείσαι πολύ από αυτά που λέει για σένα».

Η Γουίλσον απάντησε: «Δεν είμαι lol. Απλά έχω αρχίσει να το βρίσκω αστείο σε αυτό το σημείο. Το να με αποκαλείς νεκρή σε ένα podcast με τον JORDAN PETERSON από όλους τους ανθρώπους, ενώ ουσιαστικά παραδέχεσαι ότι έχεις μηδενική κατανόηση ανάγνωσης, λέγοντας ότι σε «ξεγέλασαν» να υπογράψεις έγγραφα που διάβασες πολλές φορές, είναι ουσιαστικά μια παρωδία του εαυτού σου. Σαν να είναι ειλικρινά στρατόπεδο».

Η γουίλσον είχε ήδη δημοσιεύσει μερικές αντιδράσεις για τη συνέντευξη του πατέρα της στον Πίτερσον, καθώς τα σχόλια του Μασκ για εκείνη άρχισαν να κάνουν το γύρο του κόσμου. «Φαίνομαι πολύ καλά για νεκρή σκύλα», έγραψε απαντώντας σε έναν τίτλο που έλεγε ο Μασκ ότι την είχε “σκοτώσει”.

«Δεν ήξερα ότι ήμουν νεκρή, αυτό είναι είδηση για μένα», απάντησε σε ένα απόσπασμα από το σχόλιο του Μασκ. Ανέβασε επίσης ένα βίντεο με την ίδια να διαβεβαιώνει τους followers ότι ήταν «καλά, στην πραγματικότητα» και «διαμορφώνει μια απάντηση». Η Γουίλσον ζήτησε υπομονή καθώς θα το καταλάβαινε. «Περιμένετε (hold your god damned horses επί λέξει) για πέντε δευτερόλεπτα ακόμα, εντάξει; Σας υπόσχομαι ότι θα το δουλέψω».

