Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ δηλώνει αποφασισμένος να καταστρέψει τον «ιό της woke κουλτούρας», επισημαίνοντας πως εξαπατήθηκε για τη φυλομετάβαση του παιδιού του σε συνέντευξή του στον Τζόρνταν Πίτερσον για το Daily Wire.

Ο Έλον Μασκ δήλωσε ότι ξεγελάστηκε από τον «ιό της woke κουλτούρας» και επέτρεψε σε έναν από τους γιους του να γίνει τρανσέξουαλ γυναίκα.

Η 20χρονη Βίβιαν Τζένα Γουίλσον δεν θέλει καμία σχέση με τον πατέρα της, ενώ και στο παρελθόν είχαν πολιτικές διαφωνίες, με τον Έλον Μασκ να την έχει αποκαλέσει «κομμουνίστρια», που πιστεύει ότι «όποιος είναι πλούσιος είναι και κακός».

Ο Έλον Μασκ ωστόσο το πήγε ένα βήμα παραπάνω, σημειώνοντας ότι αυτό που συνέβη στον ίδιο και την οικογένειά του ήταν «κακό». «Ουσιαστικά με εξαπάτησαν να υπογράψω έγγραφα για ένα από τα μεγαλύτερα αγόρια μου, τον Ξαβιέ», σημείωσε χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας το προηγούμενο όνομα του παιδιού του.

Σύμφωνα με τον Έλον Μασκ, «αυτό έγινε πριν καταλάβει τι συνέβαινε και εν μέσω Covid, οπότε υπήρχε μεγάλη σύγχυση. Και μου είπαν ότι ο Ξαβιέ μπορεί να αυτοκτονήσει», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

Ο Τζόρνταν Πίτερσον, φορώντας ενα σακάκι με εικόνες αγίων σε βυζαντινή τεχνοτροπία, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει απόδειξη για το ενδεχόμενο αυτοκτονίας, προσθέτοντας ότι η υποβόσκουσα κατάθλιψη και το άγχος προκαλούν υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονιών στις τρανς από τη δυσφορία φύλου.

«Είναι απίστευτα κακό και συμφωνώ μαζί σας ότι οι άνθρωποι που το προωθούν αυτό θα πρέπει να πάνε φυλακή», του απάντησε ο ιδρυτής της Tesla Έλον Μασκ.

«Με ξεγέλασαν για να το κάνω. Δεν μου εξήγησαν ότι οι αναστολείς της εφηβείας είναι στην πραγματικότητα απλώς φάρμακα αποστείρωσης», επισήμανε ο Έλον Μασκ.

Ο επιχειρηματίας υποστήριξε ότι έχασε τον γιο του. «Ο γιος μου ο Ξαβιέ είναι νεκρός, σκοτώθηκε από τον ιό της woke κουλτούρας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μετά από αυτό ορκίστηκε «να καταστρέψει τον ιό της woke κουλτούρας και σημειώνουμε κάποια πρόοδο».

“I vowed to destroy the woke mind virus. We are making some progress.”

