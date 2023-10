ΛΟΑΤΚΙ+: Τέλος από το Twitter η δυνατότητα αναφοράς της τρανσφοβίας

Μια ενημερωμένη έκδοση του X, πρώην Twitter, αφαίρεσε τη δυνατότητα αναφοράς του misgendering και της στοχευμένης τρανσφοβικής παρενόχλησης.

Σε ανάρτησή της στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης, η δημοσιογράφος Alejandra Caraballo σημείωσε ότι το σύστημα αναθεωρήθηκε για να αφαιρεθούν οι επιλογές για συγκεκριμένες, αντί-τρανς μορφές παρενόχλησης.

Η ίδια πρόσθεσε ότι με την ενημέρωση αφαιρέθηκε και η ενότητα του πλαισίου, η οποία επέτρεπε στους χρήστες να προσθέτουν σχόλια σχετικά με την αναφορά.

Twitter has overhauled its reporting system. It has removed the ability to report targeted misgendering and transphobic harassment. It has also removed the ability to add context to the report. pic.twitter.com/N7VQ8foJsH

— Alejandra Caraballo (@Esqueer_) October 3, 2023