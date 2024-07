Θέλησε η ίδια να είναι η πρώτη πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών οδηγώντας τους Δημοκρατικούς στις εκλογές του 2016, ωστόσο δεν τα κατάφερε, χάνοντας από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο λόγος για την Χίλαρι Κλίντον, η οποία τάχθηκε στο πλευρό της Κάμαλα Χάρις, μέσω των κοινωνικών δικτύων, ζητώντας από τους Αμερικανούς να στηρίξουν τον αγώνα της.

Στο μήνυμά της η Χίλαρι Κλίντον πόσταρε και μια φωτογραφία με την Κάμαλα Χάρις ζητώντας την (οικονομική) στήριξη στην καμπάνια της μετά την απόσυρση του Τζο Μπάιντεν.

I’ve known Kamala Harris a long time. This brilliant prosecutor will make the case against convicted felon Donald Trump and the Project 2025 agenda to take away our freedoms.

But she can’t do it alone. Become a part of this historic campaign today. https://t.co/WdRfHpTM01 pic.twitter.com/VZk2NHVtwL

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) July 22, 2024