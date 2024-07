Ο ισραηλινός στρατός θα αρχίσει από σήμερα, Κυριακή (21/7) να εμβολιάζει κατά της πολιομυελίτιδας όλους τους στρατιώτες που επιχειρούν στη Γάζα ή πρόκειται να εισέλθουν εκεί σύντομα, μετά τη διαπίστωση υψηλής συγκέντρωσης του ιού στα λύματα της περιοχής.

Ο εμβολιασμός των στρατιωτών θα πραγματοποιηθεί στο Ισραήλ τις επόμενες εβδομάδες. Ο στρατός αναφέρει ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες του, δεν υπάρχουν ενεργά κρούσματα πολιομυελίτιδας μεταξύ των κατοίκων της Γάζας.

Ο στρατός ενημερώθηκε για την ύπαρξη του ιού την Τετάρτη από το υπουργείο Υγείας. Ως αποτέλεσμα, το υπουργείο μαζί με το Ιατρικό Σώμα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) έκαναν αξιολόγηση και αποφάσισαν να ξεκινήσουν εκστρατεία εμβολιασμού κατά της πολιομυελίτιδας για όλες τις χερσαίες δυνάμεις στη Γάζα.

Τα εμβόλια κατά της πολιομυελίτιδας χορηγούνται στο Ισραήλ κατά την παιδική ηλικία ως μέρος του προγράμματος εμβολιασμού ρουτίνας και το ποσοστό εμβολιασμού είναι 95 τοις εκατό. Έτσι, οι στρατιώτες που βρίσκονται τώρα στη Γάζα έχουν προηγουμένως εμβολιαστεί κατά του ιού.

