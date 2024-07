Στην Γιουνάιτεντ και επίσημα ο Γιόρο! (pic)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε να κερδίσει την υπογραφή του Λένι Γιόρο, ο οποίος μετακομίζει από την Λιλ στο Μάντσεστερ.

Όπως αναφέρει και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 18χρονος στόπερ πέρασε από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και έβαλε υπογραφή στο συμβόλαιό του με τους «κόκκινους διαβόλους», το οποίο θα έχει χρονική διάρκεια μέχρι το 2029. Πλέον, το μόνο που απομένει είναι η σχετική ανακοίνωση.

🚨✍🏻 Leny Yoro has just signed his contract as new Manchester United player.

Deal completed on both clubs and player side as Man Utd and Lille are exchanging all documents today.

Yoro signs in at Manchester United until June 2029, medical tests also done. Saga over. pic.twitter.com/pOKvE2cPfC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2024