Το νέο προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξέλεξαν οι ευρωβουλευτές, με τους 14 αντιπροέδρους και τους πέντε κοσμήτορες.

Στο Στρασβούργο χθες, Τρίτη 16 Ιουλίου, σε μυστική ψηφοφορία με κάλπη, 11 αντιπρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξελέγησαν στον πρώτο γύρο ψηφοφορίας και τρεις στον δεύτερο και τελικό. Η ψηφοφορία για τους κοσμήτορες πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουλίου, επίσης σε δύο γύρους, με μυστική ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Οι αντιπρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πρώτο μισό της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου (2,5 έτη), κατά σειρά προτεραιότητας με βάση τη σειρά εκλογής τους, είναι οι εξής:

1. Sabine VERHEYEN (ΕΛΚ, Γερμανία)

2. Ewa KOPACZ (ΕΛΚ, Πολωνία)

3. Esteban GONZÁLEZ PONS (ΕΛΚ, Ισπανία)

4. Katarina BARLEY (Σοσιαλιστές, Γερμανία)

5. Pina PICIERNO (Σοσιαλιστές, Ιταλία)

6. Victor NEGRESCU (Σοσιαλιστές, Ρουμανία)

7. Martin HOJSÍK (Renew, Σλοβακία)

8. Christel SCHALDEMOSE (Σοσιαλιστές, Δανία)

9. Javi LÓPEZ (Σοσιαλιστές, Ισπανία)

10. Sophie WILMÈS (Renew, Βέλγιο)

11. Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ (Πράσινοι, Ρουμανία)

12. Roberts ZĪLE (Συντηρητικοί, Λετονία)

13. Antonella SBERNA (Συντηρητικοί, Ιταλία)

14. Younous OMARJEE (Αριστερά, Γαλλία)

Οι πέντε κοσμήτορες που εξελέγησαν είναι οι εξής:

1. Andrey KOVATCHEV (ΕΛΚ, Βουλγαρία)

2. Marc ANGEL (Σοσιαλιστές, Λουξεμβούργο)

3. Miriam LEXMANN (ΕΛΚ, Σλοβακία)

4. Fabienne KELLER (Renew, Γαλλία)

5. Kosma ZŁOTOWSKI (Συντηρητικοί, Πολωνία)

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά από το 2002 η Ελλάδα δεν θα έχει ευρωβουλευτή στη θέση του αντιπροέδρου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για μία σημαντική απώλεια, αφού το προεδρείο παίζει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των φακέλων και των θεμάτων που διαχειρίζεται η Ευρωβουλή.

Eνδιαφέρον για θέση αντιπροέδρου στο νέο Ευρωκοινοβούλιο είχε εκφράσει ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο οποίος δεν κατάφερε να εκλεγεί στην εσωτερική διαδικασία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP) και έτσι δεν έβαλε καν υποψηφιότητα για αντιπρόεδρος στην Ευρωβουλή.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού, οι υποψηφιότητες για τις θέσεις των αντιπροέδρων υποβάλλονται με τον ίδιο τρόπο όπως και για το αξίωμα του προέδρου, δηλαδή είτε από μια πολιτική ομάδα είτε από μια ομάδα βουλευτών που φθάνει το χαμηλό ελάχιστο όριο (1/20 των ευρωβουλευτών).

Οι 14 αντιπρόεδροι εκλέγονται σε κοινή ψηφοφορία, με απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων. Εάν ο αριθμός των υποψηφίων που συγκεντρώνουν τις απαραίτητες ψήφους είναι μικρότερος του 14, διεξάγεται δεύτερος γύρος, υπό τους ίδιους όρους. Εάν απαιτείται τρίτη ψηφοφορία για την πλήρωση του προεδρείου, για τις θέσεις που απομένουν αρκεί η απλή πλειοψηφία (άρθρο 17). Οι κοσμήτορες εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο (άρθρο 18).

Οι 14 αντιπρόεδροι και οι πέντε κοσμήτορες, μαζί με τον πρόεδρο, απαρτίζουν το προεδρείο του Κοινοβουλίου, το οποίο θεσπίζει κανόνες για την ομαλή λειτουργία του Ευρωκοινοβουλίο. Μεταξύ των υπόλοιπων καθηκόντων του, καταρτίζει το προσχέδιο προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου και αποφασίζει για διοικητικά, υπηρεσιακά και οργανωτικά θέματα.

Το χαρτοφυλάκιο κάθε αντιπροέδρου ή κοσμήτορα περιλαμβάνει τις ειδικές αρμοδιότητές του στο πλαίσιο του προεδρείου, οι οποίες τους ανατίθενται από την πρόεδρο. Εκτός από τους ρόλους τους στο προεδρείο, οι αντιπρόεδροι μπορούν να αντικαταστήσουν την πρόεδρο, μεταξύ άλλων προεδρεύοντας στις συνεδριάσεις της ολομέλειας και εκπροσωπώντας το Κοινοβούλιο σε συγκεκριμένες τελετές ή περιστάσεις, όταν απαιτείται.

Οι κοσμήτορες ασχολούνται με διοικητικά θέματα που επηρεάζουν άμεσα τους ευρωβουλευτές και είναι μέλη του προεδρείου με συμβουλευτική ιδιότητα.

Κατά την εκλογή των μελών του προεδρείου, οι πολιτικές ομάδες έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι οι αντιπρόεδροι και οι κοσμήτορες αντικατοπτρίζουν σε γενικές γραμμές το μέγεθος των πολιτικών ομάδων στην ολομέλεια και λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την εκλογή προέδρου.

Υπενθυμίζεται ότι χθες επανεξελέγη πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου η Ρομπέρτα Μέτσολα. Μετά την επανεκλογή της, ανέφερε: «Θέλουμε μια πιο ασφαλή, πιο δίκαιη, και με ίσες ευκαιρίες Ευρώπη. Το Ευρωκοινοβούλιο είναι το σύμβολο της συμφιλίωσης. Για να θυμόμαστε το παρελθόν και να χτίσουμε το μέλλον. Η Ευρώπη ειναι ελπίδα, η Ευρωπη ειναι πίστη».

Κατά τη δέκατη νομοθετική περίοδο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που προέκυψε από τις πρόσφατες ευρωεκλογές, θα έχει 720 έδρες, 15 περισσότερες σε σύγκριση με το τέλος της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου.

Τέλος, το 54% των ευρωβουλευτών είναι νεοεκλεγέντες (το 2019 το ποσοστό των νεοεισερχομένων ευρωβουλευτών ήταν 61%) και το ποσοστό των γυναικών ευρωβουλευτών είναι 39% (40% ήταν το 2019).

«Αυτό θα παραμείνει το σπίτι κάθε ανθρώπου στην Ευρώπη. Μαζί, πρέπει να υπερασπιστούμε την πολιτική της ελπίδας, για το όνειρο που είναι η Ευρώπη. Για την υπόσχεση των προγόνων μας που δεν έχει ακόμη εκπληρωθεί. Δυόμισι χρόνια αργότερα, εξακολουθώ να θέλω οι άνθρωποι να ανακτήσουν μια αίσθηση πίστης και ενθουσιασμού για το έργο μας», τόνισε η κ. Μέτσολα για να προσθέσει:

«Μια πεποίθηση να κάνουμε τον κοινό μας χώρο ασφαλέστερο, δικαιότερο, πιο δίκαιο και πιο ίσο. Μια πεποίθηση ότι μαζί είμαστε πιο δυνατοί και είμαστε καλύτεροι. Μια πεποίθηση ότι η δική μας είναι μια Ευρώπη για όλους.

Η δική μας πρέπει να είναι μια Ευρώπη που θυμάται. Η δική μας πρέπει να γίνει μια Ευρώπη προσβάσιμη σε όλους, την οποία όλοι όχι μόνο νιώθουν μέρος, αλλά και την οικειοποιούνται. Πρέπει να είμαστε η φωνή που διασφαλίζει ότι όλες οι πολιτικές μας λειτουργούν και ότι λειτουργούν καλά για τους νέους, για τις οικογένειες, για τους αγρότες και για τη βιομηχανία».

