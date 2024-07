Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα στο Στρασβούργο, με την πρόεδρο Ρομπέρτα Μέτσολα, να ξεκινά την πρώτη σύνοδο, μετά τις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Η μυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη νέου προέδρου διεξήχθη αμέσως μετά την έναρξη της συνόδου.

Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας, η δεύτερη αντιπρόεδρος της προηγούμενης σύνθεσης του ΕΚ πήρε τη θέση της προέδρου, για την επακόλουθη ανακοίνωση των υποψηφίων για την Προεδρία του Κοινοβουλίου.

Υποψήφιες για την Προεδρία του ΕΚ ήταν η Ρομπέρτα Μέτσολα – προερχόμενη από ΕΛΚ – και η Irene Montero, προερχόμενη από την Αριστερά. Πριν την έναρξη της ψηφοφορίας οι δύο υποψήφιες απηύθυναν σύντομες ομιλίες στην ολομέλεια. Στη συνέχεια, οι Ευρωβουλευτές ψήφισαν και εξέλεξαν εκ νέου τη Ρομπέρτα Μέτσολα ως πρόεδρο του Σώματος.

Το πρώτο θέμα συζήτησης ήταν η ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου.

Ψήφισαν 699 ευρωβουλευτές, λευκά/άκυρα 76.

562 ψήφους έλαβε η κ. Μέτσολα

61 ψήφους έλαβε η κ. Μοντέρο.

Σημειώνεται ότι για να εκλεγεί μια υποψήφια έπρεπε να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, δηλαδή 50% συν μία.

Grateful and humbled by the trust that MEPs have placed in me as the President of the House of Democracy.

I will continue to stand for a strong @Europarl_EN in a strong Europe.

To build bridges and bring change to our legislative & political powerhouse. pic.twitter.com/WeomM2BR07

— Roberta Metsola (@EP_President) July 16, 2024