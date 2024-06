Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρεντέρικσεν, είναι σοκαρισμένη μετά την επίθεση που δέχθηκε από άνδρα, ο οποίος τη χτύπησε το βράδυ της Παρασκευής (7/6) στο κέντρο της Κοπεγχάγης.

«Η πρωθυπουργός χτυπήθηκε από έναν άνδρα το βράδυ της Παρασκευής στο Κούλτορβετ, στην Κοπεγχάγη. Ο άνδρας συνελήφθη», αναφέρει η ανακοίνωση που εκδόθηκε από τις υπηρεσίες της πρωθυπουργού, προσθέτοντας ότι η Φρεντέρικσεν είναι «σοκαρισμένη από το περιστατικό».

Η αστυνομία της Κοπεγχάγης επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε ένα περιστατικό που εμπλέκει την πρωθυπουργό, χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία.

«Ένα άτομο συνελήφθη για αυτήν την υπόθεση, η οποία αποτελεί αντικείμενο έρευνας. Επί του παρόντος, δεν έχουμε άλλα σχόλια ή παρατηρήσεις να κάνουμε», δήλωσε η αστυνομία στην ανακοίνωση που ανάρτησε στο X.

«Οφείλω να πω ότι αυτό αναστατώνει όσους από εμάς είμαστε κοντά της», δήλωσε ο Δανός υπουργός Περιβάλλοντος, Μάγκνους Χένικε, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Τέτοιου είδους περιστατικό δεν πρέπει να συμβαίνει στην όμορφη, ασφαλή και ελεύθερη χώρα μας», κατέληξε.

Η επίθεση κατά της πρωθυπουργού της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν είναι «αποτρόπαια», σχολίασε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, εκτιμώντας ότι «η βία (δεν έχει) θέση στην πολιτική».

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, εξέφρασε τον «αποτροπιασμό» του, τονίζοντας σε ανάρτησή του στο Χ ότι «καταδικάζει απερίφραστα αυτή τη δειλή επίθεση», η οποία σημειώθηκε την ώρα που οι Δανοί ετοιμάζονται για τις ευρωεκλογές.

Outraged by the assault on the Danish Prime Minister Mette Frederiksen @statsmin in Copenhagen tonight.

I strongly condemn this cowardly act of aggression.

All my thoughts are with you and your family, dear Mette and hope you overcome this horrendous attack soon.

— Charles Michel (@CharlesMichel) June 7, 2024