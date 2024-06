Επίθεση στην πρωθυπουργό της Δανίας στο κέντρο της Κοπεγχάγης

Επίθεση από άνδρα δέχθηκε η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρεντέρικσεν, στο κέντρο της Κοπεγχάγης, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Ritzau, επικαλούμενο την αστυνομία και το γραφείο της πρωθυπουργού.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν η Φρεντέρκισεν τραυματίστηκε από τον δράστη της επίθεσης.

Ο άνδρας συνελήφθη μετά το περιστατικό, επισημαίνει το Ritzau.

Άγνωστα παραμένουν προς το παρόν τα κίνητρα του δράστη που επιτέθηκε στην πρωθυπουργό. Πάντως πριν δύο μήνες η 46άχρονη Δανή πολιτικός είχε δώσει στη δημοσιότητα μηνύματα μίσους, προσβολές αλλά και απειλές που δεχόταν στα social media, ανοίγοντας τη συζήτηση για τα την επιθετική συμπεριφορά πολιτών στο διαδίκτυο.

«Ως επικεφαλής της κυβέρνησης, φυσικά χρειάζεται να έχεις ένα υψηλό επίπεδο ανοχής, αλλά υπάρχουν σχόλια με τόσο βίαιο περιεχόμενο που κανείς δεν πρέπει να τα ανέχεται», είχε πει τότε χαρακτηριστικά. Αποφάσισε να δημοσιοποιήσει κάποια από τα απειλητικά σχόλια που έχει λάβει, προτείνοντας ότι ίσως άλλοι να βρουν το θάρρος να κάνουν το ίδιο, ώστε οι Δανοί να συζητήσουν ανοιχτά για το ύφος και τους τρόπους διαλόγου.

Αυτή τη φορά πάντως η βία δεν περιορίστηκε στο διαδίκτυο, αλλά ξέσπασε στον πραγματικό κόσμο, στο κέντρο της, ειρηνικής κατά τα άλλα, πρωτεύουσας της σκανδιναβικής χώρας, εις βάρος της πρωθυπουργού και ηγέτιδας του δανικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος.

Η Φρεντέρικσεν είναι η δεύτερη γυναίκα πρωθυπουργός της Δανίας και η νεότερη πρωθυπουργός στην ιστορία της χώρας, καθώς όταν ανέλαβε την πρωθυπουργία ήταν μόλις 41 ετών.

Είναι μέλος του κοινοβουλίου της Δανίας από το 2001, έχει υπηρετήσει ως υπουργός απασχόλησης υπό την Χέλε Τόρνινγκ-Σμιτ από το 2011 έως το 2014 και Υπουργός Δικαιοσύνης από το 2014 μέχρι τη διαδοχή της ως αρχηγός του Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος.

Danish Prime Minister Mette Frederiksen was attacked in Copenhagen by a man who was later arrested, her office said https://t.co/fz6Km09teg

— CNN Breaking News (@cnnbrk) June 7, 2024