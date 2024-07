Οι ενδεκάδες του μεγάλου τελικού του Euro (pics)

Στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου θα είναι στραμμένα όλα τα φώτα του ποδοσφαιρικού κόσμου για τον μεγάλο τελικό του Euro 2024 (14/07, 22:00) ανάμεσα στην Ισπανία και την Αγγλία.

Η «Ρόχα» ψάχνει τον τέταρτο τίτλο της ιστορίας της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, ενώ τα «Λιοντάρια» θέλουν επιτέλους να φέρουν το… ποδόσφαιρο πίσω στο σπίτι με την πρώτη κατάκτηση Euro. Δείτε τις επιλογές των Λουίς Ντε Λα Φουέντε και Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ για τις αρχικές ενδεκάδες των δύο μονομάχων.

Η ενδεκάδα της Ισπανίας: Σιμόν, Καρβαχάλ, Λε Νορμάντ, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Ρουίθ, Γιαμάλ, Όλμο, Γουίλιαμς, Μοράτα.

Η ενδεκάδα της Αγγλίας: Πίκφορντ, Γουόκερ, Στόουνς, Γκέι, Σακά, Μέινου, Ράις, Σο, Φόντεν, Κέιν, Μπέλιγχαμ

Your #ThreeLions for the final! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/89vFVGLfZW

— England (@England) July 14, 2024