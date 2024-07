Τι δείχνει η προϊστορία: Όλες οι «μάχες» ανάμεσα σε Ισπανία και Αγγλία (pics, vid)

Όλα τα βλέμματα απόψε (14/7,22:00) θα είναι στραμμένα στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου, εκεί όπου Αγγλία και Ισπανία θα αναμετρηθούν στον τελικό του Euro 2024 με έπαθλο την κατάκτηση του ευρωπαϊκού «θρόνου».

Οι δύο ομάδες μπορεί να διασταυρώνουν τα ξίφη τους για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό, ωστόσο έχουν πλούσιο… ιστορικό αφού έχουν βρεθεί αντίπαλοι συνολικά 27 φορές.

Η Αγγλία έχει το πάνω χέρι στη μεταξύ τους παράδοση, με 14 νίκες έναντι 10 της Ισπανίας. Η τελευταία συνάντηση των δύο αντιπάλων έγινε τον Οκτώβριο του 2018 στο πλαίσιο του Nations League. Τα «Τρία Λιοντάρια» επικράτησαν 3-2 της «ρόχα» σε εκείνη την αναμέτρηση. Πρωταγωνιστές οι Στέρλινγκ με δύο γκολ αλλά και ο Μάρκους Ράσφορντ που σημείωσε επίσης ένα τέρμα.

Σε επίπεδο τελικής φάσης του EURO, οι δύο ομάδες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες τέσσερις φορές. Οι Άγγλοι έχουν απολογισμό 3 νικών και μιας «λευκής» ισοπαλίας, το 1996 στο «Wembley».

Στη μόλις δεύτερη συνάντηση των δύο ομάδων, το μακρινό 1931, η Αγγλία πέτυχε την πιο ευρεία νίκη της κόντρα στην Ισπανία, με το τελικό σκορ να είναι 7-1. Το παιχνίδι, που είχε διεξαχθεί στο Χάιμπουρι (τότε έδρα της Άρσεναλ) ήταν μεν φιλικό, ωστόσο οι Σμιθ, Τζόνσον και Κρουκς δεν έδειξαν κανένα έλεος σκοράροντας από δύο φορές ο καθένας.

Από τη μεριά των Ιβήρων, το… highscore που έχουν σημειώσει κόντρα στα «Τρία Λιοντάρια» είναι ένα 3-0 ήταν επίσης σε φιλική αναμέτρηση που έλαβε χώρα στη Μαδρίτη, το 1960. Το ρόστερ των Ισπανών περιλάμβανε θρυλικά ονόματα, όπως ο Αλφρέδο Ντι Στέφανο και Πάκο Χέντο.

Ο… all time MVP σε ματς Αγγλίας – Ισπανίας

Η καλύτερη ατομική εμφάνιση σε αναμέτρηση μεταξύ των Άγγλων και των Ισπανών είναι χωρίς καμία αμφιβολία αυτή του Γκάρι Λίνεκερ, το 1987. Ο αστέρας της Premier League δεν βρήκε δίχτυα μία και δύο, αλλά τέσσερις φορές κόντρα στη Φούρια Ρόχα. Το εντυπωσιακό, ωστόσο, δεν είναι ο αριθμός, αλλά η συχνότητα με την οποία σκόραρε, καθώς χρειάστηκε 32 λεπτά!

Το ενδιαφέρον της υπόθεσης, πέρα από την αξεπέραστη «παράσταση» που έδωσε σε εκείνο το ματς ο τότε φορ της Αγγλίας, είναι ότι το καρέ τερμάτων το σημείωσε μέσα στο «Μπερναμπέου», όντας παίκτης της Μπαρτσελόνα.

10 – Gary Lineker has scored more goals at major tournaments for England than any other player, scoring 10 goals across two World Cups (six in 1986, four in 1990). Phenomenal. pic.twitter.com/D0y20PBN3W

— OptaJoe (@OptaJoe) November 14, 2019