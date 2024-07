Οι ενδεκάδες του σπουδαίου προημιτελικού Αγγλία – Ελβετία (pics)

Αγγλία και Ελβετία αναμετρώνται σε λίγη ώρα (19:00) για τα προημιτελικά του Euro 2024 και πριν από λίγο έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Με τριάδα στην άμυνα και τον Σάκα σε ρόλο αριστερού μπακ-χαφ φαίνεται πως παρατάσσει την ομάδα του ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, χωρίς εκπλήξεις ο Μουράτ Γιακίν για τους Ελβετούς.

Αγγλία: Πίκφορντ, Γουόκερ, Στόουνς, Κόνσα, Τρίπιερ, Ράις, Μέινου, Μπέλιγχαμ, Σακά, Κέιν, Φόντεν.

Your #ThreeLions to take on Switzerland! 👊 pic.twitter.com/90NRQwaBg4

— England (@England) July 6, 2024