Συνεχίζει τις «εκκαθαρίσεις» ο Πούτιν - Συνελήφθη αντιστράτηγος «ύποπτος για εγκληματική δραστηριότητα»

Ανώτατος ρώσος αξιωματικός, το τρέχον διάστημα επικεφαλής διεύθυνσης αρμόδιας για ζητήματα προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, τέθηκε υπό κράτηση, καθώς τον βαραίνουν υποψίες για «εγκληματική» δραστηριότητα, μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο πηγή του στα σώματα ασφαλείας.

Η είδηση της σύλληψης του αντιστρατήγου Γιούρι Κουζνέτσοφ μεταδόθηκε μια ημέρα αφού ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προχώρησε σε μείζονες αλλαγές στον στρατιωτικό μηχανισμό, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης του πρώην υπουργού Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού, ο οποίος τύποις προβιβάστηκε, αφού ονομάστηκε επικεφαλής του ρωσικού συμβουλίου εθνικής ασφαλείας, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την πηγή του TASS, ο αντιστράτηγος Κουζνέτσοφ —ο οποίος προτού αναλάβει ζητήματα προσωπικού ήταν επικεφαλής διοίκησης αρμόδιας για την προστασία κρατικών μυστικών στο υπουργείο Άμυνας——συνελήφθη επειδή τον βαραίνουν «υποψίες για εγκληματική δραστηριότητα».

