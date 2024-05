Δωρεά 10 εκατ. δολαρίων από τον Μάικλ Τζόρνταν, σε τρίτη κλινική για ανασφάλιστους πολίτες

Ο Μάικλ Τζόρνταν μπορεί να έχει σταματήσει εδώ και χρόνια το μπάσκετ, όμως συνεχίζει να αποδεικνύει πως πέραν από σπουδαίος αθλητής είναι και σπουδαίος άνθρωπος που νοιάζεται για τους γύρω του.

Αυτή τη φορά, ο θρύλος των Σικάγο Μπουλς, αποφάσισε να ανοίξει μία κλινική στη γενέτειρά του, το Γουίλμινγκτον της Βόρειας Καρολίνας, η οποία είναι για ανθρώπους που δεν είναι ασφαλισμένοι. Ο ίδιος βρέθηκε στα εγκαίνια και τόνισε ότι όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στην ιατρική φροντίδα και θέλει να βοηθήσει όσους έχουν ανάγκη.

«Όλοι αξίζουν να έχουν πρόσβαση στην ιατρική φροντίδα. Δεν έχει σημασία το μέρος που ζεις ή αν έχεις ασφάλεια. Όταν μία οικογένεια δεν μπορεί να υποστηρίξει, εμείς είμαστε εκεί για να το κάνουμε. Αν δεν έχουν λεφτά, δεν έχει σημασία. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας στηρίξουμε γιατί αυτό έγινε σε εμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο «MJ».

Η συγκεκριμένη, είναι η τρίτη κλινική που ανοίγει σε συνεργασία με τη Novant Health Clinics, ενώ δεν στάθηκε μόνο εκεί, καθώς έκανε μία ασύλληπτη δωρεά, η οποία αγγίζει τα 10 εκατομμύρια δολάρια. Στις ΗΠΑ έχει γίνει viral αυτή η ενέργεια του Μάικλ Τζόρνταν, με άλλους διάσημους αθλητές, να κοινοποιούν στους λογαριασμούς τους στα social media την κίνηση αυτή.

