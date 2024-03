H βερολινέζικη techno αποτελεί πλέον Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO

Η techno σκηνή του Βερολίνου έχει αναγνωριστεί ως Άυλη Παγκόσμια Κληρονομιά της UNESCO, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική συμβολή της στην πολιτιστική ταυτότητα της πόλης. Η απόφαση αυτή έρχεται πολλές δεκαετίες αφότου η σκηνή καλλιέργησε έναν μοναδικό χώρο αυτο-έκφρασης και επικοινωνίας, ειδικά για περιθωριοποιημένες ομάδες.

Τώρα, εντάχθηκε στον κατάλογο της UNESCO για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, ο οποίος αναγνωρίζει και προστατεύει σημαντικές παραδόσεις, συνήθειες και δραστηριότητες χωρίς υλική υπόσταση. Η βερολινέζικη techno ήταν μία από τις έξι προσθήκες σε αυτόν τον κατάλογο, μαζί με άλλες γερμανικές παραδόσεις, από τον μηλίτη viez μέχρι την ορειβασία στη Σαξονία.

🥳 WE DID IT!#Techno Culture in #Berlin is now officially recognized as @unesco_de #IntangibleCulturalHeritage!

Thanks to all cultural creators who shaped this #culture. This is a major milestone & our joy is beyond words!

•#ravetheplanet #ImmateriellesKulturerbeDeutschland pic.twitter.com/SWhZMxkXfI

— RAVE THE PLANET (@ravetheplanet) March 14, 2024