Live οι εξελίξεις σε Γάζα και Ισραήλ: Αρνείται ο Νετανιάχου το ενδεχόμενο παλαιστινιακού κράτους

Το Ισραήλ θα ελέγχει τη Δυτική Όχθη εκτός από τη Γάζα, είπε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απορρίπτοντας ουσιαστικά αυτό που η Ουάσιγκτον προβάλει ως εναλλακτική -έστω και τυπικά- δηλαδή τη λύση των δύο κρατών.

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν ωστόσο να στέκονται στο πλευρό του Ισραήλ παρά τις νέες δηλώσεις ενώ οι επιθέσεις στην Υεμένη δεν έχουν καταφέρει να σταματήσουν τους Χούθι, όπως ομολόγησε ο Μπάιντεν.

Η αιματοχυσία στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζεται με το νοσοκομείο Νάσερ στα νότια να κινδυνεύει να μετατραπεί σε Αλ Σίφα καθώς οι IDF το στοχοποιούν με τον ίδιο τρόπο. Το μπλακ άουτ στις επικοινωνίες συνεχίζεται στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει από τις μεγαλύτερες επιδρομές του στη Δυτική Όχθη, αφήνοντας πίσω του νεκρούς, τραυματίες, κατεστραμμένα σπίτια και υποδομές.

Παλαιστίνιοι μαχητές συνεχίζουν να επιτίθενται στις ισραηλινές δυνάμεις σε όλη τη βόρεια Γάζα, παρά τους ισχυρισμούς του Ισραήλ πριν από μερικές εβδομάδες ότι είχε «εκκαθαρίσει» το βόρειο τμήμα της παλαιστινιακής επικράτειας από τις κύριες μαχητικές δυνάμεις της Χαμάς.

Οι ισραηλινές δυνάμεις στο βόρειο τμήμα της Γάζας κάλεσαν την Πέμπτη αρκετές φορές την πολεμική αεροπορία να επιτεθεί εναντίον παλαιστίνιων μαχητών «που αποτελούσαν απειλή για τις ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις», ανέφεραν το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) και το Critical Threats Project (CTP), δύο δεξαμενές σκέψης με έδρα τις ΗΠΑ, στην τελευταία τους έκθεση για το πεδίο της μάχης.

«Η δραστηριότητα των Παλαιστίνιων μαχητών αυξήθηκε ελαφρώς κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, αφού οι ισραηλινές δυνάμεις μείωσαν την παρουσία τους εκεί και πέρασαν σε στοχευμένες επιδρομές», ανέφεραν οι δεξαμενές σκέψης.

«Η δραστηριότητα αυτή δείχνει σύμφωνα με την εκτίμηση του CTP-ISW ότι η Χαμάς πιθανώς διεισδύει εκ νέου σε ορισμένες από αυτές τις περιοχές», ανέφεραν.

Παλαιστίνιοι μαχητές εξαπέλυσαν επίσης «πολλαπλές επιθέσεις» εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων στη νότια Χαν Γιουνίς την Πέμπτη και ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τη Γάζα προς την περιοχή Κισουφίμ του νότιου Ισραήλ.

Palestinian fighters are attacking #Israeli forces in the northern #Gaza Strip where Israeli forces previously conducted clearing operations. This activity is consistent with CTP-ISW’s assessment that #Hamas is likely reinfiltrating some of these areas. (5/8) pic.twitter.com/uqRs0QPw15

Δεν θα υπάρξει «καμία ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή» χωρίς την «ίδρυση ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους», δήλωσε ο επίσημος εκπρόσωπος του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς.

Τα σχόλιά του έρχονται μετά την επανάληψη της αντίθεσης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην παλαιστινιακή κρατική οντότητα σε πύρινη ομιλία του για τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο εκπρόσωπος του Αμπάς δήλωσε ότι η ειρήνη θα επέλθει μόνο μετά την ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους με «πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ στα σύνορα του 1967», αναφέρει το παλαιστινιακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

«Ολόκληρη η περιοχή βρίσκεται στα πρόθυρα έκρηξης λόγω της επιθετικής πολιτικής που ακολουθούν οι ισραηλινές αρχές κατοχής εναντίον του παλαιστινιακού λαού και των νόμιμων δικαιωμάτων του», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Η παραδοχή του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ότι τα πλήγματα κατά των ανταρτών Χούθι της Υεμένης δεν κατάφεραν να σταματήσουν τις επιθέσεις των ανταρτών κατά της εμπορικής ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα, προκάλεσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συζήτηση σχετικά με την ιστορία της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο την Πέμπτη αν τα πλήγματα σε περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από τους Χούθι έχουν αποτέλεσμα, ο Μπάιντεν δήλωσε: «Λοιπόν, όταν λέτε έχουν αποτέλεσμα, εννοείτε εάν σταματούν τους Χούθι; Όχι. Θα συνεχίσουν; Ναι».

Ορισμένοι σχολιαστές στο διαδίκτυο εξέλαβαν τα σχόλια του Μπάιντεν ως μια σπάνια παραδοχή -έστω και ακούσια- ότι η εξωτερική πολιτική της Ουάσιγκτον έχει συστηματικά αποτύχει να επιτύχει τους στόχους της.

This is peak American foreign policy… When asked if the strikes on Yemen are working Biden replies: “When you say working, are they stopping the Houthis? No. Are they going to continue? Yes.”

Literally saying «bombing these folks is useless, but we’ll keep doing it». pic.twitter.com/otzJC6hzpS

— Arnaud Bertrand (@RnaudBertrand) January 19, 2024