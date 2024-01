Λίβανος: Τρία σπίτια «καταστράφηκαν ολοσχερώς» από βομβαρδισμούς του Ισραήλ

Τουλάχιστον τρεις κατοικίες «καταστράφηκαν ολοσχερώς» χθες Παρασκευή εξαιτίας πληγμάτων της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας στο χωριό Κφαρ Κίλα, στον νότιο Λίβανο, μετέδωσαν το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI και ο δήμαρχος της παραμεθόριας κοινότητας (φωτογραφία, επάνω, από το X).

Το ANI αναφέρθηκε σε τέσσερα σπίτια που έγιναν στόχος ισραηλινών πληγμάτων στο Κφαρ Κίλα από χθες το πρωί. Τα τρία «καταστράφηκαν ολοσχερώς».

Από την επομένη της επίθεσης της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, οι ανταλλαγές πυρών είναι στην πράξη καθημερινές στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και το λιβανικό κίνημα Χεζμπολάχ, σύμμαχο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που η ισραηλινή πολιτικοστρατιωτική ηγεσία ορκίστηκε να «εξαλείψει» στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ ανταποδίδει πυρά της Χεζμπολάχ βομβαρδίζοντας χωριά στη μεθόριο. Οι εχθροπραξίες έχουν στοιχίσει τη ζωή τουλάχιστον 195 ανθρώπων στον Λίβανο, εκ των οποίων 142 ήταν μαχητές της Χεζμπολάχ, οργάνωσης προσκείμενης στο Ιράν που έχει ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στο νότιο τμήμα της χώρας.

Στην ισραηλινή πλευρά, έχουν σκοτωθεί 15 άνθρωποι, εννέα στρατιωτικοί και έξι άμαχοι, σύμφωνα με τον Τσαχάλ, τον ισραηλινό στρατό.

Πέμπτο σπίτι χτυπήθηκε επίσης από πυρά πυροβολικού, σύμφωνα με το ANI, το οποίο δεν έκανε λόγο για θύματα. Στο Κφαρ Κίλα βρίσκονται ακόμη «περίπου εκατό κάτοικοι», πάντως «κατά τύχη, τα σπίτια που καταστράφηκαν ήταν άδεια» όταν έγιναν οι βομβαρδισμοί, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δήμαρχος της κοινότητας.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε χθες πως «διεξήγαγε αεροπορικές επιδρομές» ενώ «το πυροβολικό και άρματα μάχης άνοιξαν πυρ» εναντίον «σημείων παρατήρησης της Χεζμπολάχ και τρομοκρατικών υποδομών» στους τομείς των κοινοτήτων Χούλα και Κφαρ Κίλα.

Recently, fighter jets targeted Hezbollah’s infrastructure in Ramiya, southern Lebanon. This morning, the IDF attacked Hezbollah’s posts in Hula and Kfar Kila using jets, tanks, and mortars. Last night, IDF tanks attacked the Syrian army’s launches towards the Golan Heights. pic.twitter.com/xM5PUevfy5

— עם ישראל חי 🙏🇮🇱 (@12_31_84) January 19, 2024